Prinses Charlotte begint vandaag aan laatste jaar op kleuterschool MVO

05 september 2018

11u35

Bron: ANP 0 Royalty Prinses Charlotte heeft vandaag haar schoolrugzakje weer op de rug gehesen. Het driejarige Britse prinsesje begint aan een nieuw schooljaar op Willcocks Nursery School in Kensington.

Het is de tweede termijn van de dochter van prins William en zijn vrouw Catherine op deze kleuterschool, in januari dit jaar begon ze er voor het eerst. Volgend jaar september, nadat Charlotte vier kaarsjes heeft uitgeblazen, gaat ze naar de basisschool. Of dit dezelfde school is waar haar grote broer prins George (5) naar toe gaat, is nog niet bekend. Hij gaat naar Thomas' Battersea en zat op een andere kleuterschool, Westacre Montessori School in Norfolk. Dit schooltype benadrukt de vrijheid en zelfstandigheid van de kinderen.

Met de keuze voor Willcocks hebben de hertog en hertogin van Cambridge voor hun tweede spruit voor een traditionelere kleuterschool gekozen.