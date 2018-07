Prinses Charlene worstelt nog steeds met het protocol: "Na zeven jaar verstikt het me nog steeds" Mario Danneels

04 juli 2018

10u00

Bron: STORY 0 Royalty Charlene van Monaco (40) is deze week zeven jaar getrouwd met prins Albert II, maar geeft toe dat ze het nog steeds moeilijk heeft met het hofleven. In een openhartig interview maakt de vorstin ook komaf met de geruchten dat ze vlak voor haar bruiloft probeerde te vluchten.

Precies zeven jaar geleden stond Europa in rep en roer na geruchten dat de verloofde van prins Albert II van Monaco in de weken voor hun huwelijk maar liefst drie keer probeerde te vluchten. Dat de bruid op de grote dag tranen met tuiten huilde en allesbehalve gelukkig oogde, voedde die vermoedens alleen maar. "Dat was één kwaadaardig artikel dat zich als een lopend vuurtje verspreidde. Natuurlijk was ik die dag erg emotioneel, de druk was extreem", zegt prinses Charlene nu. "Ik had altijd gedacht dat ik ergens onder een boom zou trouwen, en plots keken er miljoenen mensen mee. Ik was gespannen en overweldigd. Maar weglopen? Geen sprake van."Toch is haar leven aan het Monegaskische hof geen sprookje, geeft de vorstin grif toe in een interview met het Zuid-Afrikaanse tijdschrift Rooi Rose.

Prinses Charlene was onlangs in Zuid-Afrika, en haar thuisland is altijd de plaats waar ze het meest openhartig praat. "Ik wil de band met Zuid-Afrika niet verliezen", zegt ze aan Rooi Rose. "Ik wil ook dat mijn kinderen het leren kennen en we zullen hier vaak komen. Ik hou van mijn land en zijn mensen", vertelt ze. Haar tweeling, Gabriella en Jacques (3), leert naast Frans en Engels ook Afrikaans en Zoeloe.

Moeilijke relatie

De prinses had zelf om het interview met het maandblad voor Afrikanervrouwen gevraagd, en was dan ook heel openhartig over haar leven in Monaco: "Mijn aankomst op het paleis was aanvankelijk een schok voor iedereen. Er was al jaren geen vorstin meer geweest, de laatste was prinses Grace", zegt Charlene. Alberts moeder verongelukte in 1982 tragisch toen ze achter het stuur een beroerte kreeg en haar wagen in een ravijn belandde. "Ik werd in het diepe gegooid en er was niemand om me te helpen. Er kwamen zoveel verwachtingen en eisen op me af. Hoe te zijn, hoe te praten, hoe te zitten en hoe me te gedragen. Je kunt bijna nooit iets juist doen – protocol, protocol! Het verstikte me bijna en het was zwaar, en dat is het na zeven jaar nog steeds." Pas sinds de komst van haar kinderen voelt Charlene zich zichtbaar meer op haar gemak op de Rots, en zijn de geruchten over een moeilijke relatie met prins Albert geluwd.

Goede manieren

Toch is de opvoeding van Bella en Jacky, zoals de tweeling in huiselijke kring liefkozend genoemd wordt, ‘een uitdaging’, meent de prinses. "Omdat hun noden erg verschillend zijn. Maar ik moet me daaraan aanpassen en breng veel tijd met hen door. Gabriella houdt van zingen, dansen en verkleedpartijen, liefst met een kroon op. Jacques is een echte jongen, al wat wielen heeft, fascineert hem. Ik wil mijn kinderen respect, een gevoel van gerechtigheid, medeleven en goede manieren bijbrengen. Waarden die mijn ouders mij hebben meegegeven." De grootmoeder van de prinsenkinderen, Lynette Wittstock, woonde tot begin vorig jaar in de buurt van Monaco, maar keerde uit heimwee terug naar Zuid-Afrika.

Explosieve training

Charlene is in januari veertig geworden, en kaart ook die mijlpaal aan: "Als vrouw voel ik dat nu toch. Het duurt langer om te herstellen en ik voel de hormonale veranderingen. Ik moet mezelf beter verzorgen dan twintig jaar geleden, dus ik breng veel tijd in het water door om te sporten", zegt de prinses die in 2000 deel uitmaakte van het Zuid-Afrikaanse zwemteam op de Olympische Spelen in Sydney. Telkens ze in een hotel incheckt, is het zwembad haar eerste halte en daarnaast doet ze ook aan peddelsurfen om haar spiermassa te trainen. "Als atleet was mijn training explosief", zegt ze. "Nu concentreer ik me meer op kracht, kernoefeningen en stabiliteit, want je verliest kracht naarmate je ouder wordt."