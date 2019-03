Prinses Charlene neemt Jacques en Gabriella mee naar “haar thuis” Mario Danneels

08 maart 2019

06u00

Bron: Story 1 Royalty Charlene van Monaco heeft een langgekoesterde droom vervuld: haar thuisland Zuid-Afrika tonen aan haar tweeling Gabriella en Jacques. “Ik voelde de tranen prikken toen we landden, omdat mijn kinderen hier eindelijk konden zijn.”

Prinses Charlene had al vaak aangegeven dat ze niet kon wachten om haar kinderen mee te nemen naar Zuid-Afrika, het land waar ze is opgegroeid. Die droom is nu in vervulling gegaan: samen met papa Albert gingen Gabriella en Jacques op safari, een maand nadat de prinses de vierjarige prinsjes ook had meegenomen naar New York. Haar schoonmoeder prinses Grace was Amerikaanse, en zo hebben de troonopvolger en zijn zusje dus kennisgemaakt met beide kanten van hun stamboom.

Stroomuitval overleefd

“Terwijl we aan de landing begonnen en ik Johannesburg onder me zag, voelde ik zelfs de tranen prikken”, vertelde Charlene aan de Zuid-Afrikaanse media. “Zo trots was ik. Ik kon niet geloven dat mijn kinderen hier eindelijk zouden zijn. Dit bezoek is een kans voor mij en mijn kinderen om een bijzonder moment te delen in mijn thuisland. Ik wilde hen tonen waar ik opgroeide, een plek waarvan ik hou en die ik thuis noem.” Op Instagram plaatste de vorstin een videocompilatie van foto’s waarop Gabriella en Jacques met grote ogen kennismaken met leeuwen, giraffen, zebra’s en andere exotische dieren tijdens een safari in de provincie KwaZoeloe-Natal. Hun moeder wilde dat ze zich vooral “vrijheid” zouden herinneren van hun eerste trip naar haar thuisland: “Dieren vrij in het wild zien, en mensen die tevreden zijn met wat ze hebben. De gelukkigste mensen die ik ooit gezien heb, waren diegenen die een stroomuitval overleefd hadden. Ze maakten plannen, brachten kaarsen. Zuid-Afrikanen geven niet op. Ik vergeet niet waar ik vandaan kom en ik weet dat er veel leed is.” Natuurlijk stond er ook familietijd ingepland. Gabriella en Jacques vierden mee de 73ste verjaardag van hun grootvader Michael Wittstock, in een steakrestaurant. “De tweeling genoot ervan. Ze speelden in de kids’ zone, aten kipnuggets en dronken bubblegummilkshakes”, lacht de prinses. Ook Zuid-Afrikaanse biltong en potjiekos, een traditionele stoofpot, werd door het duo gesmaakt.

Geen keurslijf

De prinsjes kregen ook de tijd om hun neefje Raigen en nichtje Aiva-Grace, de kinderen van Charlenes broer Sean en schoonzus Chantell, beter te leren kennen. Maar ook de plicht riep: in een schooltuintje dat naar hun moeder genoemd is, gingen Gabriella en Jacques de bloemen wateren en boompjes planten, en groetten ze de scholieren die een speciaal liedje over Charlene zongen. Opa Michael vergezelde het prinselijke drietal. Het was hun tweede verre reis in een maand tijd: in januari nam de vorstin de kleuters al mee naar New York, waar ze enkele musea en de site van de aanslagen op het World Trade Center aandeden. Maar het hoogtepunt voor Jacques was een ontmoeting met zijn grote idool, Spiderman. Charlene wil haar kroost zoveel mogelijk aanmoedigen: ”Ze zijn intelligent, welopgevoed en braaf. Ze weten wat ze willen, drukken zich goed uit en begrijpen veel”, zegt ze. “Ze zijn dol op school. Gabriella staat zelfs op zaterdag op omdat ze wil gaan, en is erg teleurgesteld als ik haar zeg dat er die dag geen school is. Ik sta versteld van de snelheid waarmee ze leren. Ze spreken beiden al vloeiend Frans en Engels.” En de prinses wil vermijden dat ze opgroeien in een koninklijk keurslijf: “Al wat ik hen kan geven is liefde, bescherming en aanmoedigingen, hen leren respect te hebben voor anderen en hen een zo normaal mogelijke opvoeding geven, met traditionele waarden. Ik zal hen steunen in alles wat ze zullen ondernemen of voor zichzelf beslissen.”