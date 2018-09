Prinses Beatrix krijgt meer dan 20.000 euro netto opslag. Zo groot is het verschil met koning Albert TDS

19 september 2018

11u30

Bron: Eigen berichtgeving/Story.nl 0 Royalty In Nederland raakte pas bekend dat prinses Beatrix (80) het afgelopen jaar meer dan 500.000 euro netto heeft verdiend. Sommigen stellen zich vragen, want het voormalig staatshoofd heeft 'maar' 22 officiële uitstappen afgewerkt. Gisteren werd bovendien duidelijk dat ze volgend jaar opslag krijgt. Doet ze het daarmee beter als koning Albert? Tijd voor een vergelijking.

Hoewel de Nederlandse koning Willem- Alexander en koningin Máxima bijna dagelijks een werkbezoek afleggen, maakt prinses Beatrix nog maar weinig haar opwachting. Het afgelopen jaar had ze nog 35 officiële werkdagen, waarop ze 22 plechtige afspraken had gemaakt. De rest van de tijd bleef Beatrix vooral in haar kasteel van Drakensteyn, in de gemeente Baarn.

Belastingvrij

Toch verdiende het gewezen staatshoofd het afgelopen jaar 502.000 euro netto. Dat is omgerekend gemiddeld 22.818 euro per bezoek. Daarnaast ontving ze in 2017 nog 1.019.000 euro voor te maken onkosten. Daarvan betaalde ze onder andere haar personeel. Ook heeft Beatrix volgens de wet recht op zogenaamd AOW, het basispensioen in Nederland. Dat bedraagt 849,79 euro per maand, en is een som waar waar veel alleenstaande bejaarden in Nederland van moeten leven. De inkomsten van Beatrix zijn ook vrijgesteld van inkomstenbelasting.

Waarom Beatrix zoveel pensioen krijgt is onduidelijk. Het gewezen staatshoofd had immers al een groot vermogen, en de Nederlandse royals hebben nooit een sluitende verklaring gegeven over de bedragen. Gisteren werd trouwens bekend gemaakt dat Beatrix volgens nog meer zal innen: in 2019 staat haar uitkering volgens de begroting van het Koninklijk Huis vastgesteld op 523.000 euro. Toch is de toelage van Beatrix in vergelijking met de vorige jaren al veel gedaald: in 2012 - het jaar voor ze aftrad, streek ze bijvoorbeeld nog 830.000 netto op.

Wat met Albert?

En hoe zit het met koning Albert? Volgens de website van de monarchie ontvangt hij levenslange, jaarlijkse dotatie die 923.000 euro per jaar bedraagt. Daarvan is een deel, 176.000 euro om precies te zijn, onderworpen aan inkomstenbelasting. De rest van het bedrag is voorzien voor werkings- en personeelsuitgaven. "Maar er zijn voorwaarden aan die dotatie verbonden, zoals ook Laurent ondervonden heeft. Zo moeten de leden van de koninklijke familie die een dotatie ontvangen op hun woorden letten in het openbaar, en moeten ze een jaarverslag indienen bij het Rekenhof om het belastingvrije deel - de werkingskosten - te verantwoorden", zegt royalty-specialist Mario Danneels.

Het bedrag is dus niet helemaal gegarandeerd. "Al wordt bij het bij Albert en Paola blijkbaar aanzien als een soort pensioen betreft. Er werd nog niet in geknipt, hoewel ze nauwelijks of niet buitenkomen en er dus wat soepeler omgaan met hun dotatie", legt Mario uit. "Toen Astrid eerder dit jaar enkele maanden buiten strijd was wegens insomnia en oververmoeidheid gingen er wel parlementaire stemmen op om de toelage te verminderen, maar zover is het nog niet gekomen. En wat hun activiteiten betreft: Albert heeft dit jaar 8 officiële activiteiten verricht, koningin Paola 12. Hun gezamenlijke teller - want Alberts dotatie moet ook Paola's werk en onkosten dekken - staat dus op 20."

Lager dan beloofd

Koning Albert krijgt met zijn dotatie van 923.000 euro wel een half miljoen euro minder dan hem aanvankelijk was beloofd. "Ik vond dat we koning Albert II dezelfde dotatie moesten toekennen als prinses Beatrix in Nederland", zei toenmaig premier Di Rupo. "Dat is een bedrag van de orde van 1,4 miljoen euro. Ik vond dit een passende erkenning voor zijn jarenlange werk. Hij heeft ten slotte het land gered."

Er kwam veel tegenspraak in de regering. "Tot mijn grote verbazing was Open VLD tegen. Vooral Alexander De Croo vond het bedrag van 1,4 miljoen euro te hoog in besparingstijden. En ook Johan Vande Lanotte (SP.A) had bezwaren", aldus Di Rupo. "Tot mijn ongenoegen zijn we toen uitgekomen bij de dotatie die zijn zoon Filip als kroonprins kreeg, dus 923.000 per jaar". In regeringskringen is te horen dat Albert nog steeds kwaad is om die beslissing, en dat dat nog altijd dé reden is waarom Albert en Paola nauwelijks in het openbaar verschijnen.