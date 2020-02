Prinses Beatrice razend: alwéér problemen met huwelijk vanwege vader Andrew MVO

De Britse prinses Beatrice (31) zou razend zijn, omdat ze haar huwelijk alweer moet verzetten, zo menen insiders. Het schandaal rond haar vader, prins Andrew, staat opnieuw in de weg.

Andrews betrokkenheid bij het Epstein-schandaal weerhield Queen Elizabeth II ervan om een datum vast te leggen voor het trouwfeest van Beatrice. Die laatste is al een hele tijd verloofd met Edo Mapelli Mozzi (36). Intussen zou de datum vastliggen op 29 mei, maar de problemen van het koppel zijn de wereld nog niet uit.

Deze week moest Beatrice ook nog eens de locatie voor het feest, The Guards’ Chapel in St James’s Park te Londen, laten vallen. Dat komt omdat Andrew aankondigde dat hij zal breken met enkele militaire organisaties. Enkel personen die militair actief zijn - of hun familieleden - mogen in The Guards’ Chapel in het huwelijksbootje stappen. Beatrice en Edo zullen een receptie houden in Buckingham Palace, maar moeten nu dus op zoek naar een nieuwe locatie voor de ceremonie zelf.

“De beslissingen rond haar huwelijk werden steeds maar opgeschoven, omdat er te veel drama heerste binnen de koninklijke familie”, aldus een insider. “Nu heeft de Queen iedereen gevraagd om één front te vormen. Het trouwfeest van Beatrice en Edo moet hét grote event worden dat de familie terug samenbrengt. Dat zal niet simpel worden na heel het gedoe met Andrew én met Harry en Meghan, maar ze gaan het toch proberen.”

Beatrice is uiteraard niet zo gesteld op het hele idee. Haar grote dag wordt compleet overschaduwd. “Ze is razend”, klinkt het. “En tja, je kan het haar niet echt kwalijk nemen?”