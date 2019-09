Prinses Astrid: “Ons gezin is een toevluchtsoord om deze wereld aan te kunnen” Mario Danneels

25 september 2019

06u00

Bron: Story 0 Royalty Prinses Astrid en prins Lorenz vieren 35 jaar huwelijk, en de kersverse grootouders vertellen voor die gelegenheid uitzonderlijk openhartig over hun privéleven en hun kinderen. “Mijn mama noemt ons de familie Kiss”, aldus Astrid.

Twee weken na de komst van hun eerste kleinzoon Maximilian hadden prinses Astrid en prins Lorenz al opnieuw reden tot klinken: afgelopen zondag waren ze 35 jaar getrouwd. “Het valt me moeilijk om onder woorden te brengen welke plaats hij in mijn leven inneemt, zo’n kracht en steun is hij voor mij. Mijn evenwicht, mijn rots”, bewierookt de zus van koning Filip haar man in een opmerkelijk openhartig interview met het Franse blad Point de Vue. De twee praten vrijuit over hun kinderen Amedeo, Laura, Joachim, Luisa en Laetitia: “Het is niet altijd makkelijk om ze allemaal te herenigen, maar ze vormen het hart van ons leven”, aldus prins Lorenz. “We hebben altijd in functie van hen geleefd. Er gaat geen dag voorbij zonder dat ik een of meerdere van hen aan de telefoon heb. Ze vertellen over hun dagelijks leven, en als moeilijkheden hun pad kruisen, zeggen ze: ‘Mama, het is moeilijk, bid voor mij’. We geven hen veel liefde en zij geven ons enorm veel terug. Mijn mama noemt ons overigens ‘de familie Kiss’”, vertelt Astrid, verwijzend naar koningin Paola.

Erg sterke band

Astrid en Lorenz hebben hun kinderen altijd afgeschermd zodat ze hun eigen keuzes in het leven konden maken, maar ze kunnen hun trots als grootouders niet verbergen. Twintig minuten na de geboorte van Maximilian stond het prinsenpaar al in het ziekenhuis. “Amedeo heeft ons ontvangen”, aldus Astrid. “Hij sprak me aan over wat ik hem enkele jaren terug had gezegd: hoe meer kinderen een moeder heeft, hoe groter haar hart. ‘Weet je, ik moest er onmiddellijk aan denken’, zei hij me. ‘Mijn vaderhart is net groter geworden.’” Anna Astrid, Amedeo’s driejarige dochtertje, is volgens Lorenz “overal het middelpunt” en noemt haar opa en oma Nonno en Ninou. De familie heeft zelfs een aparte WhatsApp-groep aan het meisje gewijd, de “Anna Astrid fanclub”. “Dat kuikentje is altijd zo’n vreugde. Ik moet erbij zeggen dat mijn echtgenoot een even formidabele grootvader als vader is. Vol humor, hij kan relativeren als geen ander”, weet Astrid. Daarnaast is er ook een WhatsApp-groep om met alle vijf de kinderen te communiceren: “Ze vormen een erg hechte kern, ze helpen elkaar en wisselen ervaringen uit”, vertelt de prinses. “Als een van hen een probleem heeft of advies wil sturen ze een bericht. Ze nemen hun verantwoordelijkheid tegenover elkaar zeer ernstig. De band tussen hen is bijzonder sterk.”

Steeds hardere wereld

Astrid zegt ook kracht te putten uit haar gezin, dat zowel voor haar als voor haar kinderen “een toevluchtsoord is om deze wereld aan te kunnen, die ik steeds harder vind. We hebben ervoor gezorgd dat Amedeo, Laura, Joachim, Luisa en Laetitia zich veilig voelen binnen ons gezin, er kracht in vinden, en alle liefde voelen die wij voor hen hebben”. “We hebben hen ook voorbereid op de realiteit van onze tijd, hen geholpen de dingen met pragmatisme en vertrouwen te benaderen – wij zijn ervan overtuigd dat zelfvertrouwen de grootste kracht is die we hen kunnen geven”, voegt prins Lorenz toe. “Onze kinderen willen onafhankelijk zijn, ze hebben gekozen voor het bankwezen, recht, hernieuwbare energie of om voor een grote internationale organisatie te werken. Ze weten hoe veeleisend en moeilijk de professionele wereld is, en zijn zich ervan bewust dat ze hun plaats erin moeten vinden.”

Meer dan drie decennia en vijf kinderen later hebben Astrid en Lorenz ook nog steeds oog voor elkaar: “De omgang tussen ons verloopt heel eenvoudig, natuurlijk. Wat ik vooral bij mijn echtgenote bewonder is de empathie die haar karakteriseert. Astrid geeft veel van zichzelf, veel affectie en liefde. Ze is ook iemand die luistert en aanmoedigt”, prijst de prins. “Weinig mensen beschikken over de gave van verwondering, en hebben de capaciteit om oprechte vreugde rondom hen te verspreiden”, omschrijft de prinses op haar beurt Lorenz’ grootste kwaliteit. “We hebben dezelfde smaak, we zien dezelfde dingen op hetzelfde moment en als we samen zijn lachen we veel. Ik kan oprecht zeggen dat mijn man ook mijn beste vriend is”.