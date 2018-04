Prinses Anne weer naar België voor herdenking Zeebrugge raid TMA

07 april 2018

11u34

Bron: BuzzR 1 Royalty De Britse prinses Anne komt op 21 april naar België. De dochter van koningin Elizabeth en prins Philip reist af naar West-Vlaanderen om er de honderdjarige herdenking van de aanval op de haven van Zeebrugge in de Eerste Wereldoorlog bij te wonen.

Anne gaat samen met haar man viceadmiraal Tim Laurence en tevens ondervoorzitter van de Commonwealth War Graves Commission naar België. Ze wonen eerst de herdenkingsplechtigheid bij en bezoeken later ook een tentoonstelling in het Provinciaal Hof in Brugge.

Bij de zogeheten Zeebrugge Raid probeerde de Britse marine de haven van Zeebrugge te blokkeren, zodat Duitse schepen en onderzeeërs geen toegang meer hadden tot de haven. Bij de aanval kwamen 176 Britse mariniers om het leven.

In de afgelopen maanden kwamen al verschillende Britse royals naar België voor herdenkingen in het kader van de Eerste Wereldoorlog. Anne was in november nog in Poperinge.