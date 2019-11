Prinses Anne als ‘verleidster’ in ‘The Crown’: “Já, ze was een echte babe!” Redactie

30 november 2019

10u00

Bron: TV Familie 0 Royalty Het derde seizoen van de topserie ‘The Crown’ op Netflix, is net zo meeslepend als de vorige twee. Plus: er zijn verrassingen. Onthullingen over de Britse royals die niet zo bekend waren.

Wist jij bijvoorbeeld dat koningin Elizabeth (93) een affaire heeft gehad met de trainer van haar paarden? Al haast de woordvoerder van Buckingham Palace zich om dat verhaal te ontkennen. “Dat is fictie. Koningin Elizabeth heeft haar echtgenoot Philip nooit bedrogen”, klinkt het.

Wat in ieder geval klopt, is de verhaallijn over prinses Anne (69), de dochter van de Queen. Volgens ‘The Crown’ was Anne in haar jonge jaren een onvervalste verleidster. En hoewel ze nooit moeders mooiste was en altijd meer in paarden dan in mannen geïnteresseerd leek, zou dat echt wel waar zijn.

Zware crisis

“Er is inderdaad niets van gelogen”, zeggen royaltywatchers. “In de periode dat Anne een jonge vrouw was, verkeerde het Britse koningshuis in een diepe crisis. Het volk morde, omdat het te lijden had van een zware crisis en veel gezinnen amper de eindjes aan elkaar konden knopen. Terwijl de Windsors miljoenen uit de staatskas kregen én hun rijkdom graag etaleerden. Er gingen zelfs stemmen op om het koningshuis af te schaffen. Daarom werd besloten om het imago van de royals op te poetsen en een soort van ‘poster girl’ in te zetten: de jonge, frisse prinses Anne.”

(lees verder onder de foto)

Anne werd erg populair toen er - strategisch - foto’s van haar op feestjes gelekt werden en het volk zo een blik kon werpen op haar privéleven. Elizabeths enige dochter werd neergezet als een vrolijke jongedame die graag feestte en flirtte. “En dat laatste deed ze met succes”, aldus de royaltykenners. “Anne lag goed in de markt bij jonge edelen. Er deden verhalen de ronde. Dat ze na een wedstrijdje polo in het hooi is beland met een knappe polospeler...”

Amoureuze vierhoek

Eén flirt in het bijzonder zorgde destijds voor beroering. “Anne was verliefd op Andrew Parker Bowles. Ze zijn een paar keer in bed beland”, klinkt het. En jawel, het gaat hier over de man die later met Camilla zou trouwen. Je weet wel, de ex-minnares en huidige echtgenote van prins Charles én dus schoonzus van Anne.

“Anne was met haar broer Charles verwikkeld in een ingewikkelde liefdesvierhoek. Want Andrew Parker Bowles had toen ook al iets met Camilla. Maar zij was eigenlijk verliefd op Charles en deelde ook met hem het bed. Pas toen Charles het verbod kreeg om met Camilla te trouwen, koos zij voluit voor Andrew. Waarop Andrew Anne liet vallen en met Camilla trouwde. Annes hart was gebroken.”

Verboden liefde

Andrew Parker Bowles voldeed als stoere, charmante en sportieve polospeler perfect aan het ideaalbeeld van prinses Anne. Maar een toekomst met hem was haar sowieso niet gegund. Gezien Andrews losbandige aard zag koningin Elizabeth hem niet zitten als schoonzoon.

Eenmaal haar verboden liefde uit beeld was verdwenen, zou Anne gekalmeerd zijn. Begin jaren 70 leerde ze paardrijkampioen Mark Phillips kennen, met wie ze trouwde en twee kinderen kreeg. Hun huwelijk strandde in 1992. Anne hertrouwde datzelfde jaar met officier Tim Laurence.