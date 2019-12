Prinses Amalia is 16 jaar: “schat van een kind” door de jaren heen Redactie

07 december 2019

10u00

Bron: AD 0 Royalty In het gerenoveerde Paleis Huis ten Bosch in Nederland wordt vandaag een bescheiden feestje gegeven voor prinses Amalia, die 16 kaarsjes uitblaast. Volgens Máxima wordt er ‘enorm gezongen', maar wordt het bewust geen uitbundig Sweet Sixteen. “Ze moet heel veel werk doen voor school. Het is einde van het jaar en Sinterklaas, allerlei festiviteiten’’, aldus de koningin eerder deze week.

Koning Willem-Alexander is trots op zijn jarige oudste dochter. “Een trotse vader op een trotse dochter. Het is een fantastisch meisje dat nu een jonge vrouw begint te worden en het is een schat van een kind dus we zijn erg blij voor haar.’’

Bekijk hier foto's van Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria vanaf haar geboorte tot nu:

2003

Willem-Alexander, toen nog kroonprins, met zijn pasgeboren dochter. Amalia is geboren in het Bronovo-ziekenhuis in Den Haag.

2004

Tijdens haar doop, op 12 juni 2004 in de Sint Jacobskerk in Den Haag.

2005

Tijdens de wintervakantie in het Oostenrijkse Lech, samen met oma prinses Beatrix.

Op de Eikenhorst in Wassenaar. Op de achtergrond Amalia's zusje Alexia.

Tijdens een fotosessie in Buenos Aires, op 7 december.

Op de doopdag van prinses Alexia, op 19 november in de kerk van Wassenaar.

In 2005 bestelde Máxima met haar dochter de eerste kinderpostzegels van wijlen Dick Bruna.

2006

Met de familie tijdens een vaartochtje door Muiden. Het jacht van de koninklijke familie heet De Groene Draeck.

2007

Op deze foto ter gelegenheid van de doop van prinses Ariane staat Ines Zorreguieta, Maxima's zus, die in 2018 een einde aan haar leven maakte.

Alexia's tweede verjaardag werd gevierd met veel taart.

Amalia maakt kennis met haar juf Ans op de Openbare Bloemcampschool in Wassenaar.

2008

Samen met Alexia in de bakfiets op Landgoed de Horsten.

Voor haar zesde verjaardag werden speciale foto's gemaakt.

2009

Op de eerste schooldag van Alexia.

Op het strand bij natuurgebied Meijendel in Wassenaar.

2010

Tijdens een wandeling in Argentinië.

De prinsesjes op Landgoed de Horsten.

2011

Met Beatrix tijdens de Europese Kampioenschappen Dressuur in Rotterdam.

In het vakantiehuis van Beatrix, in het Italiaanse Tavarnelle.

2012

Tijdens de jaarlijkse fotosessie in Wassenaar.

Tijdens Kerstmis in El Missidor, Argentinië.

2013

Tijdens de inauguratie van Willem-Alexander op 30 april liepen de prinsesjes hand in hand.

Máxima, prinses Mabel, prinses Luana, prinses Amalia, prinses Alexia, prinses Zaria, koning Willem-Alexander en prinses Beatrix lopen naar de Stulpkerk voor de uitvaartdienst van prins Friso.

2014

Met Luana, Mabel, Alexia, Willem-Alexander, Constantijn, Beatrix, Maxima, Ariane, Laurentien, Claus-Casimir, Ariane, Eloise, Leonore en Zaria in Lech.

2015

Met papa Willem-Alexander in de sneeuw.

Met honden Skipper en Nala op het strand.

2016

In de tuin van Paleis Het Loo.

Op Koningsdag in Zwolle.

2017

Tijdens de fotosessie bij de Kagerplassen.

Topfotograaf Erwin Olaf legde Amalia vast ter ere van de 50ste verjaardag van de koning.

2018

De koninklijke kerstkaart.

2019

Op weg naar Jumping Amsterdam.

Tijdens Koningsdag in Amersfoort.

Tijdens de fotosessie in de tuin van Paleis Huis ten Bosch.