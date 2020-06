Prinses Alexia viert vijftiende verjaardag met nieuwe foto Cindy van Rijswijk

26 juni 2020

09u00

Bron: AD 0 Royalty De Nederlandse prinses Alexia mag morgen op Paleis Huis ten Bosch vijftien kaarsjes uitblazen. Om dat ook een beetje te vieren met de rest van het land deelt het Koninklijk Huis een nieuwe portretfoto van de prinses.

De prinses is na haar zus, kroonprinses Amalia, tweede in de lijn van Nederlandse troonopvolging. Alexia staat bekend als de wat ‘rebelse’ van de drie prinsessen, van wie Ariane de jongste is. Zo is ze behoorlijk actief op social media, met name TikTok.

In april van dit jaar deed ze in een livegesprek met YouTube-ster Enzo Knol een boekje open over het gezinsleven van de Oranjes. De middelste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima zei hierin dat ze ondanks het drukke werk van haar ouders heel blij is met hen.