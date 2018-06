Prinses Alexia blaast vandaag 13 kaarsjes uit Redactie

26 juni 2018

08u41

Bron: AD.nl 2 Royalty De Nederlandse prinses Alexia is jarig. De tweede dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima wordt 13 jaar.

Alexia Juliana Marcela Laurentien, Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau werd op 26 juni 2005 in Den Haag geboren. Op 19 november van dat jaar werd ze in de Dorpskerk in Wassenaar gedoopt.

De prinses zit sinds vorig jaar op het Christelijk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag, net als haar veertienjarige zus Amalia. Ariane (10), de jongste van de drie zusjes, bezoekt de Openbare Bloemcampschool in Wassenaar.

Alexia is de tweede in lijn voor de troonopvolging. De prinses houdt naar verluidt van paardrijden, hockey, zingen en gitaar spelen.