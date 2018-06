Prins Yemi achterna: deze 10 celebs hebben koninklijk bloed KD TK

04 juni 2018

15u42 1 Royalty De cast van 'Thuis' is met de komst van Yemi Oduwale (31) een prins rijker. De acteur is de kleinzoon van een Nigeriaans stamhoofd en maakt zelfs aanspraak op de troon. Een primeur in Vlaanderen, al komt het wel vaker voor dat een ster koninklijk bloed heeft. Deze 10 celebs zijn eigenlijk royalty.

1. Angelina Jolie (43)

In haar glansrol als 'Maleficent' in de gelijknamige Disneyprent neemt Angelina wraak op de koninklijke familie. In het echte leven is de actrice zelf van adel. De Franse koning Filips II is haar rechtstreekse voorvader. Via deze bloedlijn is de Hollywoodactrice ook verbonden met het Britse hof; ze is verre familie van de Queen.

2. Brad Pitt (54)

Een 'royal wedding' was het huwelijk van Brad en Angelina indertijd niet, maar toch stroomt het koninklijk bloed ook door de aderen van deze acteur. Koning Hendrik II van Engeland is terug te vinden in de stamboom van Brad Pitt. Aanspraak op de Britse troon maakt de acteur vanzelfsprekend niet, maar hij is wel dichtere familie van het Britse koningshuis dan zijn ex-vrouw.

3. Brooke Shields (53)

Dat 'The Blue Lagoon'-actrice een goede band had met The King of Pop Michael Jackson was algemeen geweten, maar dat ze ook echt met een koning verwant is, blijkt voor velen een verrassing. Brooke is een rechtstreekse afstammeling van de voormalige Franse Koning Hendrik IV. "Ik voel me completer als persoon nu ik weet wie mijn voorvaders zijn", was haar reactie op het nieuws. In Noord-Amerika wordt ze algemeen beschouwd als de tweede meest koninklijke persoon, na Hilary Duff.

4. Hilary Duff (30)

'Most royal person in North America', dat is de titel die Hilary Duff in de Amerikaanse pers aangemeten kreeg nadat onderzoekers de Britse koninklijke stamboom bestudeerden. De actrice, die al eens een prinsessenjurk aantrok in de film 'A Cinderella Story', hoeft wel niet meteen te hopen op een uitnodiging van de Queen. Koningin Elisabeth is haar nicht, maar dan wel 18 keer verwijderd. Hun gemeenschappelijke voorvader is de Engelse koning Edward III. Officieus is de actrice ook een afstammeling van Hendrik VIII via zijn buitenechtelijke dochter Catherine Car.

5. Ellen Generes (60)

"Ik krijg zeker een uitnodiging voor de royal wedding", grapte Ellen in 2011. De comedienne kwam in haar talkshow te weten dat ze een verre achternicht is van Kate Middleton. Wat ze toen echter nog niet wist, was dat haar stamboom ook getraceerd kan worden tot Kate's echtgenoot prins William. Net als Hilary Duff stamt de presentatrice af van Eduard III.

6. Hugh Grant (57)

Hij vertolkte al adellijke rollen in zijn vele films, maar wist je ook dat Hugh Grant effectief van adel is? De ster uit 'Sense and Sensibility' heeft niet één, maar twee koningen als voorvader. Zowel het blauwe bloed van de Schotse koning Jacobus IV als van de Engelse koning Hendrik VII stroomt door zijn aderen.

7. Johnny Depp (54)

Als kapitein Jack Sparrow in 'Pirates of the Caribbean' heeft Johnny Depp lak aan wie koning is. In het dagelijkse leven is hij een verre verwant van de Britse koningin Elizabeth. De acteur en de Britse monarch zijn neef en nicht, maar dan wel 20 keer verwijderd. Depp is ook gerelateerd aan de Franse familie Deppes, een vooraanstaande familie die zich rond 1700 in Virginia vestigde.

8. Justin Bieber (24)

Aan zijn familiestamboom te zien, was de Canadese popster bestemd voor een leven in de schijnwerpers. Zowel de Amerikaanse presidentskandidate Hillary Clinton als 'My Heart Will Go On'-zangeres Céline Dion delen een voorouder met het voormalige kindsterretje. Zijn dichtste koninklijke verwant is Camilla, de huidige vrouw van de Britse kroonprins Charles. Verder in de bloedlijn valt ook Filips II van Frankrijk terug te vinden.

9. Robert Pattinson (32)

De Twilight-vampier heeft een bloedstollende familiegeschiedenis. Vlad Dracula - de echte, op wie het fictieve personage gebaseerd werd - is een voorouder van de acteur. Hij was vorst van Walachije, een klein rijkje dat nu tot Roemenië behoort. Ook het Britse koninklijke bloed stroomt door Roberts aderen, want hij is een verre neef van William en Harry langs vaders kant. Dat betekent dus dat Dracula eigenlijk ook verre familie van de Britse prinsen is.

10. Tom Hanks (61)

"Het leven is als een doos pralines, je weet nooit wat het brengt", waren de gevleugelde woorden van zijn personage Forrest Gump. Er blijkt een kern van waarheid in te zitten, want de acteur ontdekte dat hij afstamt van Jan zonder Land. De Engelsman was de koning van Engeland van 1199 tot zijn dood in 1216. Naast een koning schuilt er ook een president in de stamboom van de meervoudige Oscarwinnaar: niemand minder dan Abraham Lincoln is een ver familielid van de gevierd acteur.