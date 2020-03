Prins William wordt leider van Britse volk in coronatijden: “Hij weet dat de verantwoordelijkheid nu op hem valt” MVO

24 maart 2020

20u43

Bron: Daily Mail 0 Royalty De rol van prins William (37) verandert nu het coronavirus de wereld in de ban houdt. Gezien zijn grootmoeder, de monarch, en zijn vader, de kroonprins, beiden ruim boven de 70 zijn en dus binnen de risicogroep vallen, heeft hij in onderling overleg beslist dat hij vanaf nu een stapje naar voren zal doen als leider.

Elizabeth II (93) en prins Charles (71) zijn tijdlijk buiten strijd omdat ze in quarantaine geplaatst zijn. De volgende man in lijn voor de troon heeft dus beslist dat het nu aan hem is om het volk toe te spreken en crisisonderhandelingen op te volgen in moeilijke tijden. Volgens de Britse media zal de rol van William herleid worden tot eentje als staatsman, die als steunpilaar voor de Britten moet dienen.

Hij was bovendien de eerste royal die het volk toesprak na de corona-uitbraak. Hij riep hen op om solidair te zijn, en promootte ook vooral het splinternieuwe ‘The National Emergencies Trust’. Een fonds dat speciaal werd opgericht voor nationale noodsituaties en geld inzamelt om lokale goede doelen te helpen met het opvangen van slachtoffers. “Toen we dat vorig jaar hebben opgericht, zei ik meteen: Ik hou mijn hart vast voor de dag dat we het nodig gaan hebben”, klonk het in een videoboodschap. “Helaas is het nu, vanwege de uitbraak van Covid-19, zover.”

Royalty-watchers noemen die zet ‘erg opvallend’. “Hij profileerde zich op die manier meteen als gezaghebber. Als verantwoordelijke. Een aanspreekpunt tijdens deze crisis”, zegt de Australische expert Katie Nicholl. “Ik had niet verwacht dat William de eerste zou zijn om het volk toe te spreken, maar het is wél een goede keuze. Hij en zijn vrouw, Kate, zijn op dit moment de best geplaatste royals om naar de voorgrond te treden.”

Appel niet ver van de boom

“Het bewijst dat hij een leider is naar de aard van zijn grootmoeder. Elizabeth wilde zo lang mogelijk business as usual: blijven werken en normaal doen zo lang het kon. Maar de risico’s konden na en tijdje niet meer genegeerd worden. Alle senior-leden van het koningshuis zijn nu dus in quarantaine. William beseft dat de verantwoordelijkheid nu op hem valt.”

Dat heeft ook gevolgen voor Kate Middleton (38), zijn echtgenote. Zowel William als Kate nemen voorlopig even afstand van hun normale taken om zich te concentreren op de pandemie. Daarbij willen ze vooral steun bieden aan de Britten. Vorige vrijdag waren ze bijvoorbeeld de eerste royals die langsgingen bij het London NHS 111 call center, de eerste linie die instaat voor het opvangen van patiënten. Een koninklijk bezoek wordt gezien als een grote eer voor bedrijven, dus hun aanwezigheid had zeker een symbolische waarde.

Waar is Harry?

De inzet van William en Kate wordt op prijs gesteld in het Verenigd Koninkrijk. “William beschermt zijn familie door hun taken over te nemen”, klinkt het op sociale media. “Hij en Kate zullen hard moeten werken, in hun eentje.”

In hun eentje, inderdaad. Want de opvallende afwezige hier blijft prins Harry. Die kondigde enkele maanden geleden aan dat hij samen met zijn vrouw, Meghan Markle, een stapje terug zou zetten uit de monarchie. De bemoedigende boodschap over de strijd tegen het coronavirus die het koppel vorige week via sociale media deelde, werd dus niet op lof onthaald. “Waar zijn jullie nu júllie familie je het hardst nodig heeft?”, schiet men met scherp. “William krijgt een enorme druk op zijn schouders op dit moment, maar Harry is nergens te bespeuren. Geen woorden, maar daden, alsjeblieft!”

Dat Harry William komt helpen lijkt echter onwaarschijnlijk. Vanaf 31 maart gaat de zogenaamde Megxit officieel in. Harry en Meghan laten hun koninklijke titels dan vallen en worden vanaf dat moment niet meer gezien als senior-royals.