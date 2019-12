Prins William wil jarige Kate Middleton verrassen met reisje naar luxueus resort op Mustique SDE

29 december 2019

17u07

Bron: Life & Style 0 Royalty Binnenkort wordt Kate Middleton 38 jaar oud, en dus is haar echtgenoot, prins William (37), al volop plannen aan het maken om dat te vieren. De prins zou van plan zijn om met het hele gezin een reisje naar het eiland Mustique te maken. Dat schrijft Life & Style.

Op 9 januari is het zover: dan wordt Kate Middleton 38 jaar oud. Reden om te vieren, vindt prins William, en dus is hij vast van plan om haar een verrassingsreis cadeau te doen. Dat vertelt een bron aan Life & Style: “William wil de hele familie meenemen op een luxueuze vakantie naar Mustique als verrassing voor Kate." En de prins heeft kosten noch moeite gespaard. “Ze zullen verblijven in een herenhuis met zeven slaapkamers dat 15 miljoen dollar (zo’n 13,5 miljoen euro) waard is, met een infinity pool, een privé-kok, een bioscoop, een fitnessruimte en een tennisveld. William wil er zeker van zijn dat ze wat quality time alleen kunnen doorbrengen als koppel, dus heeft hij al wellnessbehandelingen, een duikexcursie en surflessen voor twee geboekt.”

Al wil dat niet zeggen dat William hun drie kinderen - George, Charlotte en Louis - vergeten is. “George en Charlotte zijn verzot op Mustique”, klinkt het. “Ze kunnen er zandkastelen bouwen, in de oceaan zwemmen, snorkelen en op trektochten in de natuur gaan. Het zijn maar een paar van hun favoriete activiteiten. En nu Louis ook wat ouder is, kan ook hij deelnemen.”

Het is niet de eerste keer dat het gezin het Caribische eiland bezoekt. Volgens Vogue gaat de familie al jarenlang naar Mustique, en volgen ze daarmee het goede voorbeeld van Williams groottante prinses Margaret. Die kwam zo vaak naar het eiland, dat ze van de eigenaar zelfs een eigen stukje land kreeg, waarop ze prompt een vakantiewoning neerpootte.