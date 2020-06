Prins William werkt in het geheim bij hulplijn voor mensen met mentale problemen BDB

06 juni 2020

12u57

Bron: ANP 0 Royalty Ook de Britse prins William (37) en zijn vrouw Kate Middleton (38) steken tijdens de coronacrisis de handen uit de mouwen. De hertog en hertogin van Cambridge hebben de afgelopen weken meerdere keren vrijwilligerswerk gedaan. Zo bemande prins William in het geheim een hulplijn voor mensen met mentale problemen.

Prins William en Kate Middleton hebben de voorbije weken verschillende keren hun steentje bijgedragen. Dat vertelde het echtpaar tijdens een telefoongesprek met enkele vrijwilligers in het kader van de Week van de Vrijwilliger. William biechtte ook op dat hij in het geheim voor Shout85258 heeft gewerkt. Dat is de hulplijn voor mensen met mentale problemen die hij vorig jaar samen met zijn vrouw, broer Harry en schoonzus Meghan heeft opgericht. De prins is een van de meer dan tweeduizend vrijwilligers die is getraind om mensen te steunen bij verschillende soorten problemen. Dat William telefoontjes beantwoordt, werd tot nu toe geheim gehouden omdat de hulplijn een stortvloed aan oproepen verwachtte van mensen die hun hart wilden luchten aan de prins. Nu maakte William het nieuws dan toch zelf bekend. Daarnaast bezorgden de prins en z’n echtgenote in april ook maaltijden aan geïsoleerde gepensioneerden in de buurt van Sandringham.

Moeilijke wiskunde

Tijdens het Skype-gesprek zetten William en Kate enkele vrijwilligers in de bloemetjes. Zo wilden ze hen bedanken voor hun tomeloze inzet, ook tijdens de coronacrisis. Het echtpaar belde bijvoorbeeld naar een jongerenorganisatie in West Yorkshire en een corona-initiatief in Wales. In het gesprek met laatstgenoemde prees William hun harde werk. “Jullie zijn van levensbelang voor alle mensen die jullie in de omgeving hebben geholpen.” Kate sprak haar hoop uit dat anderen geïnspireerd raken en ook hun steentje bijdragen. “Iedereen heeft wel iets om terug te geven.”

In het gesprek gaf William ook toe dat hij worstelde met het thuisonderwijs van z’n 6-jarige zoon George. “Ik vind die wiskundeopdrachten echt moeilijk”, lachte hij. Of George en zusje Charlotte (5) intussen al opnieuw naar school gaan, liet het koppel in het midden.