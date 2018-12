Prins William vroeg zich luidop af of Meghan Markle wel de meest geschikte bruid was voor zijn broer Harry Karen Van Eyken

04 december 2018

18u54

Bron: The Sun 0 Royalty Prins William was er niet zo zeker van dat Meghan Markle wel de geschikte bruid was voor prins Harry. Hij uitte die twijfels ook hardop tegenover de Queen en zijn broer nog voor het huwelijk in mei werd voltrokken. Dat schrijft de Britse tabloid ‘The Sun’.

Gisteren voelde Buckingham Palace zich nog genoodzaakt om een communiqué de deur uit te sturen om de geruchten de kop in te drukken als zouden er spanningen zijn tussen Kate Middleton en Meghan Markle.



Maar nog voor de bruidsklokken luidden voor prins Harry en de Amerikaanse actrice had ook prins William zo zijn twijfels, claimen insiders.



Eén van de vrienden van prins William vertelde: “Het probleem is dat de hertog en hertogin van Cambridge vonden dat het allemaal wel erg snel was gegaan tussen prins Harry en Meghan.”

“William was vooral erg bezorgd en vond dat hij die twijfels moest uiten tegenover zijn broer nog voor hij in het huwelijksbootje zou stappen.” De hertog van Cambridge was er niet van overtuigd dat Meghan de meest geschikte bruid was voor zijn broer.



Maar prins Harry voelde zich naar verluidt beledigd door Williams opmerkingen en nam het op voor zijn toekomstige vrouw.

Al sinds de vorige kerstperiode zijn er spanningen tussen beide koppels, menen de Britse tabloids. Kate zou hebben geprobeerd om de regels van het Britse koningshuis uit te leggen aan Meghan - maar dat liep niet zoals verhoopt.

Verdrietig

Kate zou ook tegen vrienden hebben gezegd dat ze erg verdrietig was over wat er gebeurde en dat ze merkte dat Harry “aan het veranderen” was.

Een vriend onthulde: “Meghan heeft een sterk karakter en Kate ook, dus het verbaast me niet dat er ruzies zijn geweest”, aldus de bron.

