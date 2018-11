Prins William vertelt over zijn tijd als ambulancepiloot: “Het was soms echt verschrikkelijk” TK

25 november 2018

11u08

Bron: Independent 0 Royalty Prins William heeft een zeldzaam licht geworpen op zijn tijd als piloot bij de ambulancedienst, een job die hij in 2017 na twee jaar verliet. De vader van drie vertelde over de mentale impact die de job had op hem. “Eén voorval was voor mij echt het breekpunt.”

De hertog van Cambridge, zoals de officiële titel van William luidt, gaf de details tijdens een speech op de ‘This Can Happen’-conferentie in Londen. Die bijeenkomst ijvert voor het mentale welzijn op de werkvloer. De toekomstige kroonprins vertelde dat hij regelmatig werd opgeroepen voor traumatische verkeersongevallen met kinderen. “Soms was het echt verschrikkelijk. Toen ik dan zelf kinderen kreeg, begon de job echt door te wegen op mijn persoonlijke leven. Ik begon dingen te voelen die ik daarvoor nooit voelde, en ik voelde me zeer down na een ongeval met een familie. Dat was echt het breekpunt.”

Wat er precies gebeurde met het gezin, wilde William niet kwijt. “Maar ik weet wel dat het hielp om met mijn collega’s te praten over wat er gebeurd was. Zo kon ik die enorme droefheid verwerken.” Hij beseft dan ook hoe belangrijk aandacht voor mentaal welzijn op de werkvloer is. “Praten is zo belangrijk. Er kleeft nog steeds een taboe rond mentale gezondheid. We proberen dat beetje bij beetje te doorbreken, maar eigenlijk moeten we die muur in één keer slopen.”

William is altijd erg begaan geweest met mensen met mentale problemen. Samen met zijn vrouw Kate en zijn broer Harry richtte hij ‘Heads Together' op, een organisatie die mentaal welzijn op scholen, in de overheid en het leger promoot.