Prins William verklapt hobby van prinses Charlotte SD

14 maart 2018

20u15

Bron: Het Nieuwsblad 0 Royalty Prinses Charlotte mag dan pas drie worden in mei, toch weet de kleine meid al goed wat ze wil. Het tweede kind van de Britse prins William (35) en Kate Middleton (36) houdt van dansen, dat verklapte prins William tijdens een receptie.

Er zijn heel wat meisjes die ervan dromen om later danseres te worden en prinses Charlotte lijkt daarop geen uitzondering te zijn. Prins William liet zich tijdens een receptie namelijk ontglippen dat haar favoriete hobby dansen is. Dat deed hij in een gesprek met de Maltese eerste minister, die zelf twee dochtertjes heeft.

Ondertussen gaat het prinsesje al sinds januari naar de kleuterschool, waar ze het bijzonder goed lijkt te doen. "Het is een lief meisje dat blaakt van het zelfvertrouwen. Ze loopt de hele dag te praten", vertelt een bron aan People. "Ze is bijzonder goed opgevoed en beleefd, maar ook leuk in de omgang en ze barst van de energie."

Hoewel ze nog drie moet worden, zou ze ook al een woordje Spaans praten. Dat komt omdat haar nanny Maria Turrion Borrallo van Spanje afkomstig is. Bovendien zou ze naast dansen ook dol zijn op roze.