Prins William spreekt het volk toe: “Nu het noodlot toeslaat, moeten we samenwerken” MVO

19 maart 2020

14u01 0 Royalty In vele Europese landen hebben koningshuizen al beslist om een boodschap naar het volk uit te sturen, om hen een hart onder de riem te steken ten tijde van de corona-uitbraak. Dat was zo in ons land, en ook het Verenigd Koninkrijk blijft niet achter. Prins William sprak de Britten toe via sociale media.

Hij riep hen op om solidair te zijn, en promootte ook vooral het splinternieuwe ‘The National Emergencies Trust’. Een fonds dat speciaal werd opgericht voor nationale noodsituaties en geld inzamelt om lokale goede doelen te helpen met het opvangen van slachtoffers. De boodschap werd gedeeld via ‘The Royal Family’, het officiële Instagram-account van de Britse monarchie.

“Wanneer het noodlot toeslaat heeft de Britse bevolking altijd al de reflex gehad om samen te werken”, klinkt het in een korte videoboodschap van de prins. “Ik bewonder hoe burgers elkaar proberen te helpen in deze moeilijke tijd. Het toont als nooit tevoren de beste kwaliteiten van onze waarden, normen en menselijkheid. Om die drang om te helpen zo goed mogelijk te benutten, is The National Emergencies Trust opgericht. Toen we dat vorig jaar hebben gedaan, zei ik meteen: ‘ik hou mijn hart vast voor de dag dat we het nodig gaan hebben’. Helaas is het nu, vanwege de uitbraak van Covid-19, zover. Sneller dan we hadden gehoopt. Maar tegelijkertijd ben ik vandaag ook dankbaarder dan ooit dat het fonds bestaat. Het zal onze hulporganisaties bijstaan om zo efficiënt mogelijk te handelen, exact waar en wanneer het nodig is. Zo bereikt de noodhulp over de hele UK de mensen die het het meest nodig hebben.”