Prins William overladen met lof na persoonlijke docu: “Prinses Diana zou zó trots zijn!”

08 oktober 2020

11u24

Bron: Daily Mail 0 Royalty Prins William (38) heeft een goede beurt gemaakt. Deze week werd op de Britse zender ITV zijn persoonlijke documentaire ‘Prince William: A Planet For Us All’ uitgezonden, een project dat hem nauw aan het hart ligt. In de film spreekt de prins zijn zorgen om de toestand van de wereld uit, een boodschap die warm werd onthaald door de kijkers. “D e toekomst van de monarchie is in goede handen.”

Het moet gezegd: de reacties op de nieuwe documentaire van prins William zijn overweldigend. Voor de film werd de man van Kate Middleton (38) twee jaar lang gevolgd door een cameraploeg, toen hij onder meer naar naar Pakistan en Tanzania reisde om er te beginnen aan een wereldwijde missie over het belang van de natuurlijke wereld.

In de film legt de hertog op emotionele wijze uit hoe zijn kinderen prins George (7), prinses Charlotte (5) en prins Louis (2) hem aanspoorden om actie te ondernemen om de natuur te redden. “Nu ik George, Charlotte en Louis heb, zijn mijn vooruitzichten inderdaad veranderd”, zei de prins. “Daarom moest ik iets doen, want tegen de tijd dat mijn kinderen twintig zijn, en aan het huidige tempo van de stroperij, blijft er tegen dan misschien geen neushoorn in de wereld meer over. Mijn grootvader en mijn vader zetten zich al jaren actief in voor het milieu en waren hun tijd ver vooruit. Ik wil er echt zeker van zijn dat George zich over 20 jaar niet omdraait en vragen stelt. Want als hij dat doet, dan zijn we te laat.”

De kijkers werden niet alleen getrakteerd op een emotionele prins William, er kwamen ook drie nooit eerder vertoonde foto’s van zijn kroost in beeld. Op de aandoenlijke beelden is prins Louis spelend met een blauwe emmer in het zand te zien, terwijl prins George een kleine schop vasthield en prinses Charlotte hielp bij het planten van een bloem.

Overladen met lof

“William is net als prinses Diana”, klinkt het nu onder de Britten. “Hij heeft zo’n diplomatieke houding in deze documentaire en laat het goede zien dat iedereen kan verrichten, zonder met zijn vinger te wijzen.” Of ook: “De mooie prinses Diana zou ongelooflijk trots zijn op haar zoon, ze wordt enorm gemist”, “Prins William toont zijn gevoel en zijn verwondering voor de natuurlijke schoonheid die we allemaal als vanzelfsprekend beschouwen. Zijn moeder zou haar zegen geven” en “Hij is ongelooflijk gepassioneerd en straalde vriendelijkheid en kennis uit.”

De documentaire gaf de Britten ook vertrouwen over de toekomst van de monarchie: “Prins William maakt me zo trots! Hij zal op een dag een geweldige koning worden”, klinkt het nog. “Het maakt me zo blij om te zien dat hij zo gepassioneerd is om een ​​verschil te maken in deze wereld.” En ook: “Goed om te zien dat William zijn kop uitsteekt en zich de toekomst écht aantrekt. De monarchie is in goede handen.”



