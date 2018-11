Prins William over zijn vader Charles: “Geloof me, die man stopt nooit” suzanne borgdorff

09 november 2018

16u18

Bron: AD 0 Royalty Prins Charles werkt enorm hard. Soms te hard, menen zijn zoons, de prinsen William en Harry. Zo dineert Charles laat in de avond en gaat hij daarna terug naar zijn werkkamer om nog meer papierwerk te doen. “Het is zo erg dat hij aan zijn bureau in slaap valt. Met het papier aan zijn gezicht geplakt”, verklapt Harry.

Het leven van prins Charles werd deze week uitvoerig besproken in een documentaire die de BBC uitzond naar aanleiding van zijn 70ste verjaardag op 14 november. Charles wordt door zijn zonen en zijn vrouw Camilla Parker Bowles omschreven als een ‘lieve man'. “Maar hij moet echt rustiger aan gaan doen”, aldus Harry (34). Volgens zijn twee jaar oudere broer heeft hun vader een bewonderenswaardige discipline. “Dat heeft me vroeger wel gefrustreerd, maar hij houdt vast aan zijn persoonlijke routine. De enige manier waarop hij zijn werk goed kan doen, is het opdelen. Geloof mij, die man stopt nooit!”

Productieve prins

Prins Charles is de langstzittende troonopvolger in de Britse geschiedenis. Hij was vier jaar oud toen zijn moeder Elizabeth II de troon besteeg. Charles kreeg meerdere titels, waaronder die van prins van Wales en hertog van Edinburgh. Sindsdien is hij er van overtuigd dat hij het leven van een ‘productieve’ prins moet leiden. Charles heeft een zeer uitgesproken mening over onderwerpen op het gebied van milieu en architectuur en op het sociale vlak.

Prins William zou graag zien dat zijn vader meer tijd met zijn kleinkinderen George (5), Charlotte (3) en de zes maanden oude baby Louis doorbrengt. “Het is iets waar ik de laatste tijd meer op hamer. Ik denk dat hij de tijd wel heeft, maar het zou fijn zijn als hij die tijd aan zijn kleinkinderen besteedt.” Mogelijk komt er verandering in als prins Harry volgend jaar ook vader wordt.

Mocht Charles zijn 92-jarige moeder opvolgen, dan zal hij zijn publieke campagnes moeten stoppen. Groot-Brittannië heeft net als Nederland een constitutionele monarchie, waarin de vorst neutraal moet zijn en zich niet met politiek mag bezighouden. “Nee hoor, zo stom zal ik niet zijn”, antwoordde de prins dan ook op de vraag of hij zijn bemoeienissen mogelijk door zal zetten. Hij wees erop dat zijn huidige positie en die van de koning twee heel verschillende dingen zijn.

Gentleman

Dat zijn vader degene was die zijn aanstaande vrouw Meghan Markle in mei naar het altaar begeleidde, kon Harry erg waarderen. “Ik vroeg het hem te doen en hij zei meteen ‘ja, natuurlijk doe ik alles om Meghan en jou te steunen’. Hij twijfelde geen moment”, vertelt de prins. Charles kreeg op de koninklijke bruiloft veel sympathie voor het feit dat hij Meghans moeder Doria geen seconde uit het oog verloor en haar gedurende de dag als een ware gentleman begeleidde.



Ook Charles’ vrouw Camilla vond het moment van Meghan en Charles zeer aangrijpend. “Toen we daar in de kerk zaten kon ik niet verstaan dat Harry ‘dank je wel, pap, zei tegen zijn vader, maar toen ik het later terugzag was ik erg ontroerd. Het was een enorm lief gebaar. Mensen zien die kant van Charles niet vaak, maar hij is echt een hele lieve man.”

Harry was het daar volledig mee eens. “Natuurlijk moet je op zo’n moment ‘bedankt’ zeggen. Omdat het mijn vader is, kun je niet gewoon zeggen ‘oké, ik neem het over vanaf hier’ en vervolgens doorgaan met de dienst. Ik was ontzettend dankbaar dat hij dit voor ons heeft willen doen.”