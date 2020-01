Prins William ontkent ‘pestgedrag’ tegenover Meghan in statement LV

13 januari 2020

13u21

Bron: Reuters 10 Royalty Prins William en zijn jongere broer Harry hebben in een statement een artikel van de Britse krant The Times ontkracht. Daarin werd William beschuldigd van pestgedrag tegenover Meghan, wat zou gezorgd hebben voor een slechte band tussen de broers. “Heel beledigend”, reageren ze.

The Times kopte maandagochtend dat de twee prinsen niet meer op goede voet staan met elkaar omdat William pestgedrag zou hebben vertoond tegenover Meghan. Dat zou ook één van de redenen zijn waarom het koppel een stap opzij zou willen zitten van het koningshuis. Dat meldde een ‘goed ingelichte bron’ aan de krant. “Ondanks dat we dit duidelijk ontkend hebben, verscheen er een vals verhaal in een Britse krant”, staat er in een gezamenlijke statement van de royals. “In het artikel wordt gespeculeerd over de band tussen de Hertog van Sussex en de Hertog van Cambridge. Voor broers die heel erg inzitten met de problematiek rond mentale gezondheid, is het taalgebruik van deze journalisten heel beledigend en mogelijk zelfs schadelijk.”

De broers zijn vandaag aanwezig op een familieberaad die de Britse koningin Elizabeth houdt op haar landgoed Sandringham. Onderwerp van gesprek is het plan van kleinzoon Harry en zijn vrouw Meghan om zich grotendeels los te maken van hun koninklijke verplichtingen. Meghan is niet bij het gesprek in Sandringham. Ze vergadert vanuit Canada mee per telefoon.

Het paar maakte vorige week bekend zes maanden per jaar met hun zoontje in Canada te willen doorbrengen en financieel meer op eigen benen te willen staan. De aankondiging veroorzaakte flink wat deining.