Prins William maakt zich zorgen om broer Harry en Meghan Markle na emotioneel interview TDS

22 oktober 2019

17u00

Bron: BBC 0 Royalty De Britse prins William (37) maakt zich zorgen om zijn broer Harry (35), nadat die in de documentaire ‘Harry & Meghan: An African Journey’ - die woensdag wordt uitgezonden door ‘Telefacts’ op VTM - openhartig getuigde over alle druk waar hij en zijn vrouw Meghan Markle mee te maken krijgen. Dat zegt een koninklijke bron binnen Kensington Palace aan de BBC.

Prins William zou hopen dat “alles goed gaat” met zijn broer Harry en Meghan Markle, nadat ze in de tv-documentaire openhartig vertelden dat ze het de laatste maanden erg moeilijk hebben. Hoewel er geen officiële reactie kwam van Kensington Palace op de uitlatingen van Harry en Meghan, stelt een bron binnen het paleis dat het koppel zich al langer “in een kwetsbare positie” bevond.

Prins Harry doet tijdens de veelbesproken documentaire enkele emotionele uitspraken, zoals over de vermeende ruzie tussen hem en prins William. Zo vraagt interviewer Tom Bradby hem wat er waar is van geruchten dat er een ruzie gaande is tussen de prins en zijn broer, waarop Harry antwoordt: “Door de druk die komt kijken bij deze rol, bij deze baan, deze familie, gebeuren er vanzelfsprekend dingen. Maar we zijn broers en we zullen altijd broers blijven. We bevinden ons op dit moment zeker op verschillende paden. Maar ik zal er altijd voor hem zijn en ik weet dat hij er altijd voor mij zal zijn. We zien elkaar niet zoveel als we vroeger deden, omdat we druk bezig zijn. Ik hou erg veel van hem en de meeste van die verhalen zijn uit de lucht gegrepen. Maar als broers heb je je goede dagen en slechte dagen.”

Volgens de bron binnen het paleis is prins William helemaal niet “woedend” op zijn broer door het interview, zoals andere Britse media suggereerden. De bron van de BBC zegt dan ook dat ze zich niet kunnen vinden in die beschrijving van Williams gemoed: de prins heeft net zijn bezorgdheid geuit en maakt zich zorgen om de veiligheid van zijn broer en Meghan Markle.

Gewaarschuwd

In de documentaire laat ook Meghan Markle in haar kaarten kijken: als haar gevraagd wordt om het afgelopen jaar als lid van de Britse koninklijke familie te beschrijven, moet ze zoeken naar de juiste woorden. “Het is hard”, begint ze diplomatisch. “Ik denk niet dat iemand dat kan begrijpen. En in alle eerlijkheid: ik had er zelf geen idee van”, zegt ze. “Het klinkt nu wellicht moeilijk om te geloven, maar toen ik mijn echtgenoot pas leerde kennen waren mijn vrienden gelukkig omdat ik gelukkig was. Terwijl mijn Britse vrienden mij waarschuwden: ‘Ik ben er zeker van dat Harry geweldig is, maar doe het niet. De Britse tabloids zullen je leven verwoesten.’” Meghan was naar eigen zeggen “heel naïef.” “Want ik ben een Amerikaanse en daar hebben we zulke tabloids niet. Ik reageerde zo van: ‘Waar heb jij het over? Dat houdt geen steek, ik sta niet in de tabloids.’ Ik snapte het toen niet. Dus ja, het is erg ingewikkeld geweest voor mij.”

Het is voor Meghan soms een helse klus om het hoofd boven water te houden. “Het is niet genoeg om gewoon iets te overleven”, zegt ze over de vraag of ze dit leven wel kan volhouden. “Dat is niet het doel van het leven. Je moet opleven en gelukkig zijn. En daarom probeer ik de Britse ‘stiff upper lip’-mentaliteit (waarbij iemand vastberaden en emotieloos blijft bij tegenspoed, red.) aan te nemen. Dat probeer ik echt. Maar ik denk wel dat, wat dat innerlijk met iemand doet, heel erg beschadigend is. Ik had nooit gedacht dat dit makkelijk zou zijn. Maar ik dacht wel dat het eerlijk zou zijn.”

‘Harry & Meghan: An African Journey’, woensdag om 22u40 bij ‘Telefacts’ op VTM

