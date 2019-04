Prins William liep drie weken lang mee met Britse spionagediensten SD

07 april 2019

16u12

Bron: royal.uk 0 Royalty Prins William (36) heeft de afgelopen drie weken doorgebracht bij de Britse inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De periode heeft duidelijk indruk gemaakt. “Deze diensten werken dagelijks keihard om ons veilig te houden”, schrijft de hertog van Cambridge op sociale media.

Prins William ging eerst een week naar inlichtingendienst MI6 - bekend van de ‘James Bond’-films - die overzees aan de veiligheid van het Verenigd Koninkrijk werkt. Zijn tweede week bracht de hertog van Cambridge door bij de MI5, de veiligheidsdienst die binnen het koninkrijk opereert. De organisatie richt zich vooral op terrorismedreigingen. Tot slot bracht hij een week door bij GCHQ, een dienst die zich richt op informatiebeveiliging.

De hertog was duidelijk onder de indruk na die drie weken. “Tijd doorbrengen met onze inlichtingen- en veiligheidsdiensten en begrijpen welke essentiële bijdrage ze leveren aan onze nationale veiligheid, het gaf me een gevoel van nederigheid. Deze diensten worden bemand door mensen met een hele normale achtergrond, die het meest uitzonderlijke werk doen om ervoor te zorgen dat wij allemaal veilig zijn. Ze werken in het geheim, en kunnen vaak zelfs hun familie of vrienden niet vertellen over het werk dat ze doen of de stress waarmee ze te maken hebben. Ze worden gedreven door een ongeëvenaarde vaderlandsliefde en toewijding om de waarden van dit land hoog te houden. We zijn hen een diepe dankbaarheid verschuldigd voor het moeilijke en gevaarlijke werk dat ze doen.”

Het lijkt er trouwens op dat de prins een even goede beurt gemaakt heeft. David, hoofd van GCHQ Counter-Terrorism Operations zei: “Het was een geweldig dat de hertog van Cambridge tijd kon doorbrengen met onze teams. William werkte extreem hard om zichzelf in te werken in het team en kon zich goed standhouden tegen onze hoogopgeleide analisten en operatoren. Hij stelde enkele indringende vragen en toonde dat hij echt begreep waarover onze missie ging. Het was een zeldzame gelegenheid om in detail te tonen welke technische vindingrijkheid en probleemoplossende vaardigheden dagelijks nodig zijn om het Verenigd Koninkrijk veilig te houden.”