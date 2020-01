Prins William krijgt nieuwe functie van de Queen SDE

25 januari 2020

20u07

Bron: People 0 Royalty Nu prins Harry (35) en Meghan Markle (38) een stapje teruggenomen hebben uit het Britse koningshuis, moeten de andere royals nog wat extra bijspringen. Prins William (37) heeft dan ook van zijn grootmoeder, Queen Elizabeth (93), een nieuwe functie gekregen. Dat meldt Buckingham Palace.

Koningin Elizabeth heeft haar kleinzoon prins William aangesteld als haar hoogste vertegenwoordiger bij de Kerk van Schotland. Als Lord High Commissioner zal hij de Britse koninklijke familie vertegenwoordigen bij de algemene vergaderingen van de Schotse kerk. Het is een belangrijke taak voor de toekomstige koning van het Verenigd Koninkrijk, want door de Brexit is er meer vraag om Schotse onafhankelijkheid ontstaan. Veel Schotten willen de Europese Unie niet verlaten. De Kerk van Schotland is ook onafhankelijk, maar het is al sinds 1707 de taak van de monarchie om de kerk bijeen te houden. William neemt de functie over van Richard Scott, de hertog van Buccleuch en Queensberry. Eerdere leden van de Britse koninklijke familie die de rol hebben gehad zijn prinses Anne, prins Charles en prins Andrew.

Prins William, die bekend staat als de graaf van Strathearn in Schotland, krijgt ook de sleutels voor de stad Edinburgh. De algemene vergaderingen vinden plaats in de week van 16 tot 22 mei dit jaar, waarbij William en zijn vrouw Catherine zullen slapen in het Palace of Holyroodhouse.

Vorige kwam de koninklijke familie tot een overeenkomst wat betreft het vertrek van Harry en Meghan. Na een overgangsperiode zullen ze in de lente hun titels verliezen. In tussentijd blijven vooral William en Kate hun koninklijke taken vervullen. Recent waren ze gastheer en -vrouw op een receptie in Buckingham Palace ter ere van de UK-Africa Investment Summit. In zijn speech vertelde William over zijn persoonlijke connectie met Africa. “Het Afrikaanse continent heeft een heel speciale plek in ons hart”, zei hij. “Het is de plek waar mijn vader mij en mijn broer mee naartoe nam, kort nadat onze moeder stierf. En toen ik besloot waar ik Catherine het best ten huwelijk kon vragen, kon ik geen betere plek bedenken dan Kenya.”