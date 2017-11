Prins William: "Ik hoop dat Harry nu uit mijn ijskast blijft" LVA

01u39

Bron: AD, Twitter, ANP 0 AP AP Royalty Prins William heeft gisteren heel enthousiast gereageerd op de verloving van zijn broer Harry met actrice Meghan Markle. "We zijn ontzettend blij voor hen. We wensen hen hen beste in deze spannende tijden."

Ook om persoonlijke redenen is de prins blij dat zijn broer gaat trouwen. "Ik hoop dat dit betekent dat hij nu eindelijk uit mijn ijskast blijft en stopt mijn eten te plunderen zoals hij de voorbije jaren heeft gedaan", zei hij lachend in een interview tijdens een officieel staatsbezoek aan de Finse hoofdstad Helsinki.

Bezoek aan Finland

Prins William is in Helsinki begonnen aan het officiële bezoek aan Finland. Het bezoek beslaat twee dagen. Aanleiding voor de visite is de viering van honderd jaar onafhankelijkheid van Finland.

Hij werd welkom geheten door de Finse president Sauli Niinistö. William had een boodschap van koningin Elizabeth meegenomen voor het Finse staatshoofd. De 91-jarige Elizabeth beperkt het aantal buitenlandse bezoeken op haar leeftijd tot het hoogstnoodzakelijke.

De prins ontmoet de komende dagen in Finland politici en mensen die zich net als William inzetten voor geestelijke gezondheidszorg. William ontmoet tijdens zijn trip ook jongeren in de tech-industrie en leert meer over het unieke Finse onderwijssysteem.

William is in zijn eentje afgereisd naar het hoge noorden. Aanvankelijk zou ook zijn zwangere vrouw Catherine meegaan en zou het paar na Finland doorreizen naar de buurlanden Zweden en Noorwegen. Het bezoek aan de Noren en Zweden is doorgeschoven naar volgend voorjaar.

