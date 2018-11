Prins William getuigt over traumatiserende noodoproepen KD

21 november 2018

11u03

Bron: BBC News 0 Royalty Prins William (36) heeft getuigd over de traumatische noodoproepen waarvoor hij opgeroepen werd tijdens zijn dienst bij de luchtambulance.

De prins deed tot vorige zomer dienst als piloot bij de East Anglian Air Ambulance. Veel van de noodoproepen die het team binnenkreeg, gingen over kinderen. “Ik had nooit gedacht dat ik op een punt zou komen waar de job te zwaar zou worden voor mij. Ik dacht altijd dat ik daar wel tegen kon.”

Sinds de prins zelf kinderen heeft, wegen die oproepen echter zwaarder op zijn gemoed. “Ik begon dingen te voelen die ik nog nooit gevoeld had. Ik werd erg droevig toen ik stilstond bij een bepaalde familie", geeft de kleinzoon van de Queen toe.

De hertog van Cambridge kent daardoor ook het belang van mentale gezondheidszorg. “Ik denk dat je dingen van de job opneemt in je lichaam en zo meezeult naar huis”, klinkt het. “Gelukkig kon ik er de vinger opleggen dat er iets aan de hand was. Ik sprak er met vele mensen over, daardoor kon ik ermee omgaan.” Op de eerste ‘This Can Happen’-conferentie in Londen sprak William daarom over mentale ongemakken op de werkvloer. “Er moet een openere en meer ondersteunende werkomgeving gecreëerd worden”, richtte hij zijn boodschap aan werkgevers. “Er heerst nog te vaak een stigma over mentale gezondheid. Die muur moeten we afbreken.”

Zijn campagne voor het ‘Heads Together’-initiatief wordt gesteund door vrouwlief Kate en zijn broer Harry.