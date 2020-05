Prins William gebruikte dit slimme trucje om zijn angst voor publiek spreken te overwinnen MVO

28 mei 2020

20u49

Bron: Daily Mail 0 Royalty Spreken voor een grote menigte, het is niet iedereen gegeven. Ook prinsen worden niet geboren met uitzonderlijke spreekvaardigheid. In tegendeel, prins William (37) had zelfs een heilige schrik om speeches te geven. Hij leerde die angst overwinnen dankzij een simpel, maar effectief trucje.

“Mijn zicht begon wat te verminderen met het ouder worden, en zeker in het begin had ik niet de gewoonte om lenzen te dragen tijdens mijn werk”, legt de prins uit in een documentaire voor BBC. “Het voordeel was dus dat ik geen gezichten kon zien wanneer ik voor een menigte stond om een speech te geven. Dat maakte het een stuk gemakkelijker, omdat ik gewoon een waas voor me had. Ik kon genoeg zien om mijn notities te lezen, maar ik hoefde niemand naar míj te zien kijken.”

Sindsdien maakte hij er een gewoonte van. “Het heeft me erg geholpen om met mijn angst om te gaan. Tegenwoordig ben ik het al wat beter gewend.”