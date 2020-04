Prins William en Kate steken scholen hart onder de riem met virtueel bezoek LOV

09 april 2020

08u28

Bron: ANP 0 Royalty Prins William (37) en zijn vrouw Catherine (38) hebben woensdag voor het eerst online ‘een bezoek’ afgelegd. Ze hadden een videogesprek met leerlingen en leraren van een basisschool in Burnley, die ondanks de coronacrisis nog altijd open is. Op de school zitten veel kinderen van wie de ouders in het plaatselijke ziekenhuis werken.

De hertog en hertogin namen een virtueel kijkje hoe het eraan toe gaat binnen de Casterton Primary Academy, op een steenworp afstand van het Burnley General Hospital. De school is speciaal open om kinderen van ouders met vitale beroepen les te blijven geven.

Met Pasen voor de boeg hadden enkele kinderen konijnenoren opgezet terwijl ze hun tekeningen lieten zien. Ook mochten ze enkele vragen aan William en Catherine stellen. Zo wilde één van hen weten hoe William zich gaat noemen als hij uiteindelijk koning wordt. “De eerste William heette Willem de Veroveraar. Hoe wilt u genoemd worden?”, luidde zijn vraag. De hertog moest daar wel om lachen maar had geen antwoord voor hem. “Ik denk niet dat ik die vraag kan beantwoorden.”

William en Catherine herhaalden tijdens hun ‘call’ hun complimenten voor het Britse zorgpersoneel en alle anderen die een sleutelrol spelen in de crisis, in het bijzonder de leraren van de Casterton Primary Academy. “Het moet een opluchting zijn voor alle ouders die vitale beroepen hebben om te weten dat hun kinderen structuur hebben en dat ze een veilige plek hebben om naar toe te gaan. Jullie doen het heel goed. Ik weet dat het geen gemakkelijke omstandigheden zijn maar het is fantastisch”, zei Kate.