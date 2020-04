Prins William en Kate over lockdown: “Thuisonderwijs is uitdagend” LOV

17 april 2020

16u14

Bron: ANP 0 Royalty In een uitgebreid interview met de BBC hebben prins William (37) en zijn vrouw Kate Middleton (38) vrijdag hun zorgen geuit over het coronavirus. In een videogesprek praatten de twee over de pandemie, het gevaar voor de mentale gezondheid en de hardwerkende zorgmedewerkers. William zei onder andere dat de drie weken durende lockdown voor veel Britten “frustrerend” is en dat de “druk, stress en eenzaamheid” toenemen bij mensen.



De hertog van Cambridge vertelde ook dat hij bezorgd was over zijn vader Charles (71), toen die het virus onder de leden had. “Hij valt in een risicogroep, dus ik maakte me zeker even zorgen”, zei William voor de camera. “Maar hij heeft veel infecties en verkoudheidjes gehad door de jaren heen, dus als iemand het virus kon verslaan, is hij het wel. En gelukkig had hij alleen milde klachten.”

Het echtpaar maakt net als andere families “ups en downs” mee, zei Kate. Het thuisonderwijs van hun kinderen prins George (6), prinses Charlotte (4) en prins Louis (1) noemen ze bijvoorbeeld “uitdagend”. “We proberen vast te houden aan een strikt schema. Maar het is hectisch, als ik eerlijk ben. We hebben de kinderen trouwens niet eens verteld dat we door gingen met school tijdens de vakantie. Ik voel me erg gemeen”, lachte Kate.

Mentale gezondheid

Over de zorgmedewerkers heeft het paar niks dan goeds te zeggen. “Ze doen hun werk buitengewoon goed. Ik denk dat het dramatisch gaat veranderen hoe we hen gaan waarderen in de toekomst. Dat is iets positiefs uit deze crisis”, zei Kate. William vindt het logisch dat zorgmedewerkers angstig zijn en sommigen “elke dag bang zijn om naar hun werk te gaan”.

Ook maken de twee zich zorgen over de geestelijke gezondheid van hun volk. “Als deze lockdown nog langer gaat duren, is er steeds meer behoefte aan goede zorg voor de geestelijke gezondheid. We moeten het serieus nemen en mensen moeten weten hoe ze aan die steun moeten komen”, zei William. “Verbonden blijven, positief blijven en met vrienden en familie praten is erg belangrijk.”

