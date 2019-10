Prins William en Kate Middleton trakteren George en Charlotte op een voetbalwedstrijd KDL

06 oktober 2019

13u02

Bron: ANP 0 Royalty Voetbalfans die zaterdag bij de wedstrijd tussen Norwich City en Aston Villa waren, kregen een koninklijke verrassing te zien. Prins William en zijn vrouw Kate waren namelijk ook aanwezig bij de wedstrijd, samen met hun twee oudste kinderen, prins George (6) en prinses Charlotte (4), namen ze plaats in de tribune.

De hertogin had haar dochter op schoot en legde het spel aan haar uit. Prins William zat naast zijn zoon en bracht zijn voetbalenthousiasme op hem over. George klapte en sloeg in de lucht van geluk toen Aston Villa scoorde.

William is al sinds zijn kindertijd fan van Aston Villa. “Ik was gek van voetbal en zocht een club”, vertelde hij in 2015. “Iedereen was fan van Manchester United of Chelsea en ik wilde geen doorsnee clubs volgen. Ik wilde een team dat in de middenmoot zat en me meer emotionele schommeling zou geven.”