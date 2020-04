Prins William doet mee aan sketch voor goede doel: “‘Tiger King’? Ik probeer tv over de monarchie te ontwijken” MVO

Bron: ANP 0 Royalty Tijdens een sketch met Stephen Fry voor de BBC-benefietshow ‘The Big Night In’, heeft prins William laten weten dat hij soapserie ‘Eastenders’ mist. De hertog van Cambridge grapte in het programma dat het “een hel” was zonder de show.

Voor het coronabenefiet kroop Fry in de rol van zijn Blackadderpersonage Lord Melchett. In de sketch belde William in en babbelden de twee wat over het thuisonderwijs van de kinderen van het koninklijk echtpaar. De prins vroeg Fry door het gemis van ‘Eastenders’ ook om televisietips. De comedian antwoordde dat hij goede dingen hoorde over ‘Tiger King’, maar daarop liet William weten: “Ik probeer shows over de monarchie zoveel mogelijk te ontwijken.”

Toen Fry de hertog van Cambridge aanspoorde om naar buiten te gaan om voor het zorgpersoneel te klappen, grapte William, van wie tijdens de Skypesessie alleen het bovenlichaam te zien was: “Ik ga zo, maar laat ik eerst even mijn sokken zoeken. En mijn schoenen. En mijn broek.” Het clipje eindigde met beelden van de hertog en hertogin van Cambridge die samen met hun drie kinderen voor hun deur applaudisseerden voor de mensen in de zorg.

‘The Big Night In’ leverde bijna 28 miljoen pond (32 miljoen euro) op. Het geld gaat naar twee goede doelen: Comic Relief en Children in Need.