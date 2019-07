Prins William bedankt Diana-herdenkers bij paleis persoonlijk TK

02 juli 2019

09u25

Bron: ANP 0 Royalty De Britse prins William is gisterenavond onaangekondigd bij het toegangshek naar Kensington Palace verschenen. Hij wilde een aantal royaltyliefhebbers, die voor de poort stilstonden bij de geboortedag van Williams moeder prinses Diana, persoonlijk bedanken.

De fans hielden gisteren een kleine wake op de dag dat Diana 58 jaar zou zijn geworden. Na een uurtje werden ze verrast door haar oudste zoon, die even bij de paleispoorten kwam kijken. Volgens de Daily Mail zei hij dat hij geroerd was door het feit dat Diana nog steeds niet is vergeten, bijna 22 jaar na haar dood.

William praatte ook over het beeld dat zijn moeder krijgt in de tuin van Kensington Palace, op verzoek van haar zonen. Twee jaar na de aankondiging is het er nog steeds niet, maar het komt volgens de hertog van Cambrigde ‘heel snel’. "We willen zeker weten dat het goed is. Dat is heel belangrijk voor ons", aldus William.

Diana overleed op 31 augustus 1997 na een auto-ongeluk in de Almatunnel in Parijs. William was toen 15 jaar oud, Harry 12 jaar.