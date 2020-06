Prins Philip viert 99ste verjaardag in afzondering met Queen Elizabeth LOV

09 juni 2020

17u37

Bron: ANP 0 Royalty Fanfare en poespas hoeven voor prins Philip al lang niet meer. Wat dat betreft komt het goed uit dat hij woensdag zijn 99ste verjaardag viert in het afgesloten Windsor Castle. Daar heeft hij in maart samen met koningin Elizabeth (94) zijn toevlucht gezocht om zich te beschermen tegen een mogelijke besmetting met het coronavirus. Bezoek zit er wellicht nog niet in, maar een lunch met zijn echtgenote wel, zo melden Britse media.

Het paleispersoneel kan voor de hoogbejaarde hertog van Edinburgh ook zorgen voor videoverbindingen met zijn kinderen en kleinkinderen die daar ook steeds handiger in zijn geworden, als de jongere generatie dat al niet was. Zelfs oudste zoon prins Charles (71), die zich heeft teruggetrokken in zijn Schotse residentie Birkhall, weet nu wat Zoom en Facetime zijn en hoe “dat soort dingen werken”. Maar Charles mist, zo vertelde hij vorige week in een interview, het echte contact: “Ik heb mijn vader al heel lang niet gezien, je mist de mogelijkheid om iemand te omhelzen.”

Prins Philip heeft zich drie jaar geleden teruggetrokken uit het openbare leven. De jaren gingen nu echt tellen, zo liet hij bij die gelegenheid weten. Daarna is hij alleen nog bij bijzondere familiegelegenheden naar buiten getreden, zoals de huwelijken van zijn kleinkinderen prinses Eugenie en prins Harry.

Ongeluk

Hij haalde ook het nieuws met een verkeersongeluk bij Sandringham, waarna hij min of meer vrijwillig zijn rijbewijs inleverde. Philip genoot van zijn rust in Wood Farm, wat wel met zich meebracht dat hij de nog immer werkende Queen niet zo vaak meer zag. De coronacrisis bracht daar dit voorjaar abrupt verandering in toen werd besloten dat de koningin en de prins zich zouden isoleren in het kasteel van Windsor.

Philip liet van daaruit via de sociale mediakanalen van het koningshuis ter gelegenheid van de wereld immunisatieweek nog even van zich horen met een boodschap voor alle frontliniewerkers in de strijd tegen de pandemie. Niet alleen het medisch en wetenschappelijk personeel, maar ook mensen in de voedselproductie en bezorging, de posterijen en de vuilnisophaaldienst.

