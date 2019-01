Prins Philip (97) twee dagen na crash weer achter stuur zonder gordel terwijl slachtoffer op verontschuldiging wacht lva

20 januari 2019

01u07

Bron: ANP/BuzzR 0 Royalty Prins Philip is twee dagen na zijn auto-ongeluk weer achter het stuur gekropen. De Britse tabloids Daily Mail en The Sun toonden zaterdag foto's van de hertog van Edinburgh in een Land Rover bij de ingang van het koninklijk landgoed Sandringham. Op de opnamen lijkt Philip (97) geen veiligheidsgordel te gebruiken.

Het nieuws werd meteen overgenomen door de BBC en andere media. Op Twitter brak een 'storm' uit met honderden woedende reacties. Centraal daarbij de vraag hoe de prins het in zijn hoofd haalde om zonder gordel te rijden twee dagen nadat hij een fikse aanrijding had veroorzaakt, waarbij twee vrouwen en een baby evenals hij zelf aan de dood ontsnapten. 'Onverantwoordelijk' is nog de meest vriendelijke observatie.

De volkswoede richt zich ook op het feit dat de echtgenoot van Edinburgh al meteen weer een vervanger had voor zijn gecrashte auto, terwijl de inzittenden van de andere wagen dat waarschijnlijk niet hebben. Ook de discussie of iemand van de leeftijd van prins Philip nog wel fit en alert genoeg is om de weg op te gaan, werd hervat.

Philip vond zaterdag in elk geval dat hij weer kon rijden. Koningin Elizabeth (92), die een aantal jaren jonger is, liet zich een dag eerder door de gebeurtenissen ook niet weerhouden om zelf haar Range Rover te pakken voor een ritje op haar landgoed.

Yo, he’s 97....he can do as he pleases. Beep beep, who’s got the keys to the Jeep? Prince Philip that’s who. 🚙 💨



Photo seems to show Prince Philip driving two days after his crash https://t.co/CbjWucrgcK Jason Mikell KVUE(@ JasonM_KVUE) link

Vandaag verschijnt ook een interview in de Britse tabloid Sunday Mirror met Emma Fairweather (46), een van de drie inzittenden in de Kia die werd geramd door Philips Land Rover. Daarin vertelt Fairweather hoe ze zwaar geschokt en aangedaan is, niet enkel door het ongeval zelf, maar ook door de reactie - of beter het ontbreken van een reactie - van het koningshuis.

Hoewel Buckingham Palace berichtte dat er privé contact werd opgenomen met de slachtoffers en beste wensen werden uitgewisseld, zegt Fairweather dat ze nog steeds wacht op een persoonlijke verontschuldiging van de prins. Ze kreeg een ambtenaar aan de lijn die de vage en bevreemdende woorden sprak: “The Queen and the Duke of Edinburgh would like to be remembered to you”. De moeder van twee is zelfs niet zeker wat ze daarmee bedoelen. “Zoveel moeite is het toch niet voor hem en de Queen om een kaartje en een bos bloemen te sturen”, vraagt ze zich af.

Fairweather stelt ook de verklaring die Philip gaf aan het ongeval in vraag. De prins had gezegd dat hij door de zon verblind werd, “maar hoe kan dat aangezien het bewolkt was die dag?”, aldus Fairweather.