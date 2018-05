Prins Philip (96) mogelijk wel aanwezig op huwelijk Harry en Meghan SD

11 mei 2018

15u09

Bron: ANP 0 Royalty Het lijkt erop dat de Britse prins Philip (96) de bruiloft van zijn kleinzoon prins Harry (33) niet hoeft te missen. De echtgenoot van koningin Elizabeth (92) is op tijd hersteld van een heupoperatie, melden diverse Britse media.

Philip kreeg begin april een nieuwe heup. De hertog van Edinburgh verbleef 11 dagen in het ziekenhuis en werkte op Windsor Castle verder aan zijn herstel. Windsor Castle wordt eveneens de locatie van het huwelijk van Harry en Meghan (36) volgende week zaterdag.

Trappen lopen

Een ingewijde vertelde The Sun dat Philip vastberaden is de bruiloft bij te wonen. "Hij loopt al weer zonder hulp. Zijn wilskracht is ongelooflijk. Als hij iets in zijn hoofd heeft, doet hij het ook." Volgens de bron liep Philip meermaals de trappen in Windsor Castle op en af om weer op krachten te komen. "En hij loopt al op volle snelheid door de kamers. Ze hebben hem zelfs op het hart gedrukt het rustiger aan te doen."

Protocol

Ondertussen is ook Doria Ragland, Meghans moeder, aangekomen in Londen. De 61-jarige yoga-instructrice arriveerde donderdag, meldt Good Morning America. "Het is zonder twijfel een stressvolle, erg drukke tijd voor Meghan", vertelt Good Morning America's royaltydeskundige Omid Scobie in. Volgens hem is het fijn dat Doria nu bij Meghan is, "zeker op Moederdag". Ook voor Doria is er de komende dagen werk aan de winkel. "Ze verblijft op Kensington Palace bij Harry en Meghan. Zij moeten haar helpen het protocol onder de knie te krijgen en haar buiging te perfectioneren."

(Lees verder onder de foto)

Voordat Doria haar dochter vergezelt naar St. George's Chapel wacht haar nog een ontmoeting met de aanstaande schoonfamilie van Meghan. Doria en Meghans vader Thomas maken voor de bruiloft op 19 mei kennis met onder anderen koningin Elizabeth en haar man prins Philip, prins Charles en zijn vrouw Camilla en prins William en Catherine.

Thomas Markle is nog niet in Groot-Brittannië, hij werd eerder deze week nog gespot in zijn Mexicaanse woonplaats. Daar zocht hij in een internetcafé informatie op over de aanstaande echtgenoot van zijn dochter en zijn familie. "Volgende week voegt hij zich bij Doria, Harry en Meghan voor de besloten huwelijksrepetitie", weet Scobie. "Dan zien Meghans ouders voor het eerst hoe groots deze sprookjesbruiloft is."