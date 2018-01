VIDEO: Prins Laurent over afname dotatie: "Ik ben niet slim genoeg om te begrijpen waarom we niet gehoord werden" kv

18 januari 2018

18u26

Bron: VTM, Belga 4 Prins Laurent Prins Laurent heeft aan VTM NIEUWS voor het eerst gereageerd op de afname van een deel van zijn dotatie door de regering. “Ik begrijp niet waarom wij niet gehoord zijn en een stuk van de dotatie weg is”, zegt de prins.

Het kabinet van premier Charles Michel maakte in december bekend dat de federale regering de dotatie van Laurent in 2018 met 15 procent wilde verlagen. Dat komt neer op 46.000 euro. Vanaf volgend jaar krijgt de prins wel weer het volledige bedrag.

De verlaging is een sanctie na de omstreden aanwezigheid van de prins in legeruniform op een viering van de 90ste verjaardag van het Chinese leger op de ambassade van China. Hij had daarvoor geen toestemming van de regering.

Premier Charles Michel deelde tijdens een gesprek met de advocaat van Laurent in september al mee dat de regering een deel van de dotatie wilde afnemen. De prins was eveneens welkom op dat gesprek, maar liet weten dat hij ziek was.

Nadat de regering in december de beslissing had genomen, reageerde Laurent Arnauts, de advocaat van prins Laurent, dat de rechten van de verdediging onvoldoende nageleefd werden. Dat de regering wil snijden in de dotatie van Laurent, noemde hij in een brief een schending van de mensenrechten.

“Ik begrijp niet waarom wij niet gehoord geweest zijn en waarom een stuk van de dotatie weg is”, zei Laurent bij een bezoek aan het autosalon in Brussel. “Maar ik ben zeker niet slim genoeg om te begrijpen waarom het zo is,” aldus nog de prins.