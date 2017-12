Theo Francken over prins Laurent: "Dat hij klacht indient bij Unia" rvl

09u39

Bron: Belga, VRT, VTM 0 BELGA Prins Laurent Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) heeft bij de start van de federale ministerraad vanochtend gereageerd op Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) heeft bij de start van de federale ministerraad vanochtend gereageerd op de brief van de advocaat van prins Laurent aan de regering . Daarin waarschuwt die dat de regering dreigt de mensenrechten van prins Laurent te schenden indien zijn dotatie verlaagd wordt.

"Potje breken is potje betalen", aldus Theo Francken in een reactie op de brief. Dat hij klacht indient bij Unia", zo klinkt het nog. In de brief verdedigt prins Laurent zich via zijn advocaat tegen een mogelijke aftrek van zijn dotatie. Die maatregel komt er mogelijk na verschillende incidenten met Laurent, onder meer zijn omstreden aanwezigheid op de Chinese ambassade.



In de zeven pagina's lange brief aan premier Charles Michel laat Laurent weten dat hij zich geschonden ziet in zijn rechten, onder andere omdat de wet te vaag zou zijn. De advocaat voert ook aan dat de wet waarop de regering zich beroept om in de dotatie van Laurent te snoeien, in strijd is met de grondwet en de mensenrechten. Ze zou hem ook veroordelen tot "sociaal isolement" en door de uitvoerige berichtgeving in de media is een "schijn van partijdigheid" gewekt.

Vice-premier Kris Peeters (CD&V) reageerde afwachtend op vragen over prins Laurent. "Er loopt een juridische procedure, dus daarom is het niet aangewezen om publieke verklaringen af te leggen. Ik denk dat dit dossier best zo snel mogelijk wordt gefinaliseerd. Of hij een goed en duidelijk arbeidscontract nodig heeft? Als minister van Werk wil ik iedereen goed en zinvol werk geven. Dat geldt voor ieder van ons."

<video> @peeters_kris1 over prins #Laurent. Hij is minister van Werk. We vroegen: heeft Laurent misschien meer heldere regels nodig, naar analogie van een duidelijk... arbeidscontract? :-) #VTMNieuws pic.twitter.com/wvDv1wLbVz — Jan De Meulemeester (@JDeMeulemeester) December 1, 2017

Volgens Peter Buysrogge, specialist van het koningshuis bij N-VA, is de wet duidelijk genoeg: "contacten met gezagsdragers van buitenlandse staten moeten eerst gemeld worden aan de minister van Buitenlandse Zaken, en voor die een advies heeft gegeven, kunnen de contacten niet plaatsvinden. Duidelijk."

“Premier Michel heeft in de zomer aangekondigd de wet te zullen naleven. We zijn 6 maanden verder en er is nog altijd geen sanctie, omdat de premier zo veel mogelijk ruimte wil geven aan de prins om zich te verdedigen. Je kan nu toch niet zeggen dat zijn rechten van verdediging geschonden zijn? Nu de prins zich uitgebreid heeft kunnen verdedigen, liggen alle elementen op tafel zodat de premier een financiële sanctie kan treffen,” stelt Peter Buysrogge.

"Inderdaad in strijd met mensenrechten"

Ex-N-VA'er en Kamerlid Hendrik Vuye vindt daarentegen dat de brief op een aantal punten hout snijdt. "De prins heeft zoals elke burger het recht om zich te verdedigen, en sommige aspecten van de wetgeving zijn inderdaad in strijd met het Europees Verdrag voor de Mensenrechten", zei Vuye - nochtans geen grote fan van het koningshuis - vrijdag in De Ochtend op Radio 1.

"De prins mag zich zoals elke burger verdedigen, en sommige aspecten van de wet zijn ook in strijd met het EVRM", zei hij. Bovendien zijn de regels met betrekking tot contacten van het koningshuis met buitenlandse leiders "bijzonder flou", meent Vuye. "De prins stapt in een vrijwillig systeem, niemand zegt hem dat hij die dotatie moet aannemen. Dan moet hij wel de spelregels volgen, maar die moeten hem natuurlijk wel duidelijk zijn uitgelegd", zegt de ex-N-VA'er.

"De bal ligt nu in het kamp van de regering: premier Michel heeft verschillende keren gezegd dat hij de regels aan Laurent zou uitleggen. Ik wil nu wel eens weten wat hij daar gezegd heeft."