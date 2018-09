Prins Laurent richt vzw op om Libische miljoenen terug te vorderen rvl

Prins Laurent hoopt met de oprichting van een nieuwe vzw 48 miljoen euro terug te vorderen die de Libische staat verschuldigd is aan één van zijn andere ter ziele gegane non-profitorganisaties. Dat schrijft het weekblad Knack maandagmiddag op zijn website.

Laurent heeft volgens Knack onlangs het Environment Network opgericht, een nieuwe vereniging waarvan de statuten op 6 september in het Staatsblad gepubliceerd werden. De vzw werd op 18 juni in Waterloo opgericht door prins Laurent zelf, zijn echtgenote prinses Claire, en een goede vriend, Etienne Vrebos. Met de vzw wordt een zeer breed doel nagestreeft: "de creatie, de ontwikkeling en/of het beheer van ecologische of milieuprojecten, op nationaal en internationaal niveau".

Volgens de entourage van de prins gaan de prioriteiten van Laurent naar de ontwikkeling van hernieuwbare energie en duurzame landbouw in landen met zware economische en sociale problemen.Om de nieuwe plannen te financieren, schetsen de statuten van het milieunetwerk twee inkomstenbronnen. De eerste is een klassieke financiering door subsidies, toelagen, schenkingen, bijdragen, legaten en andere testamentaire beschikkingen of door fondsen te werven "op iedere andere legale manier".

De tweede bron van inkomsten is volgens Knack strategischer. Environment Network "zal de activiteiten en de netto activa van vzw GSDT (Global Sustainable Development Trust) overnemen". En dat zou volgens het weekblad een jackpot kunnen zijn voor prins Laurent: een vonnis van het Brusselse hof van beroep van 20 november 2014 veroordeelde Libië tot het betalen van een vergoeding van 38.479.041 euro aan GSDT. In het geding: de eenzijdige breuk door de Libische staat in 2010 van een contract dat twee jaar eerder met GSDT werd afgesloten om duizenden woestijnhectaren aan de kust van de Afrikaanse staat te herbebossen.

Wanneer de rente-opbrengsten en juridische kosten aan het bedrag worden toegevoegd, wordt duidelijk dat Libië vandaag meer dan 48 miljoen euro moet betalen aan de voormalige vzw van de prins. "Dit geld moet, als het wordt teruggegeven, worden toegewezen aan een andere vereniging of stichting die hetzelfde sociale doel heeft", verklaarde Alex Tallon, curator van GSDT, in maart 2018 in Le Vif.