Prins Laurent haalt smartphone boven tijdens militair defilé, prinses Claire tikt hem op de vingers

22 juli 2019

11u20

Prins Laurent Prins Laurent zorgde voor een opmerkelijk moment tijdens het militaire defilé. De prins haalde zijn smartphone boven en belde zelfs even tot zijn echtgenote hem op de vingers tikte.

Zoals de traditie het voorschrijft, gaat het militaire defilé door op de nationale feestdag. Ook prins Laurent was zoals gewoonlijk van de partij, al leek hij niet altijd even geïnteresseerd in het defilé. Op een gegeven moment haalt hij zijn smartphone boven. De prins doet zelfs even een telefoontje waardoor koning Filip en koningin Mathilde fronsend zijn richting uitkijken. Uiteindelijk is het zijn echtgenote Claire die hem op de vingers tikt.

Ook in 2016 tekende prins Laurent voor een opmerkelijk beeld. Hij zat toen helemaal alleen tijdens het militair defilé, al was dat door een samenloop van omstandigheden. Naast de koninklijke tribune is er ook altijd een prinselijke tribune, maar toen konden prinses Claire en prinses Astrid er niet bij zijn waardoor prins Laurent alleen zat.