Prins Laurent gaat zich dan toch niet zelf verdedigen in parlement rvl

19 maart 2018

21u44

Bron: Belga 1 Prins Laurent Prins Laurent zal zich woensdag niet zelf verdedigen in de Kamer. Dat meldde VTM NIEUWS vanavond en wordt bevestigd door zijn advocaat meester Laurent Arnauts.

"De vraag over zijn aanwezigheid is in mijn ogen niet essentieel", zegt de advocaat van de prins. "Ik denk zelfs dat het mogelijk is dat de vergadering niet plaatsvindt. We hebben het volledige dossier nog niet ontvangen van de regering. Het lijkt me daarom moeilijk om de verdediging en de hoorzitting in twee dagen voor te bereiden."

Prins Laurent of zijn advocaat kunnen op woensdagochtend 21 maart hun standpunt over de mogelijke inhouding van een deel van zijn dotatie publiek uiteenzetten. Dat besliste de ad hoc commissie op 8 maart. Die commissie moet zich over de inhouding buigen.

De prins riskeert 15 procent van zijn dotatie kwijt te spelen omdat hij zonder toestemming van de regering in legeruniform aanwezig was op de viering van de negentigste verjaardag van het Chinese leger op de Chinese ambassade. In het verleden werd de prins ook al op de vingers getikt omdat hij buiten de lijntjes kleurde.