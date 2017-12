Prins Laurent daagt regering uit: "Intrekking dotatie is schending van mensenrechten" LVA

04u46

Bron: Belga 6 belga Prins Laurent De regering dreigt de mensenrechten van prins Laurent te schenden, waarschuwt zijn advocaat in een brief aan premier Charles Michel. Dat bericht De Standaard.

Als familiehoofd gaf koning Filip afgelopen zomer zijn zegen voor een gedeeltelijke intrekking van de dotatie van zijn broer, prins Laurent, na diens omstreden aanwezigheid op een feestje van de Chinese ambassade. In een zeven pagina's tellende brief verdedigt prins Laurent nu zichzelf, net voor het moment waarop van de federale regering een beslissing wordt verwacht.

Volgens zijn advocaat is de wet waarop de regering zich beroept, in strijd met de grondwet en de rechten van de mens. Zo zou ze hem veroordelen tot "sociaal isolement" - op de keper beschouwd zou hij zelfs met zijn eigen familie geen contact meer mogen hebben zonder dat de regering hem dat toelaat. Ook klinkt het dat een schijn van partijdigheid is gewekt.

Prins Laurent blijft constructief

De brief waarschuwt dat België voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens kan veroordeeld worden. Prins Laurent zegt wel constructief te willen blijven en naar een oplossing te willen zoeken waarin de wet kan worden toegepast zonder dat ze in strijd is met de fundamentele rechten.