Laurent mag zich openlijk komen verdedigen in parlement PhG

07 maart 2018

13u16 0 Prins Laurent Prins Laurent mag zich tijdens een openbare zitting in een Kamercommissie (laten) verdedigen. De advocaat van de prins gaat de sanctie – een vermindering van 15 procent van de dotatie – daar aanvechten. De fracties mogen zelf kiezen wie ze naar de commissie sturen. Dat heeft de Conferentie van Kamervoorzitters beslist.

De regering stelde aan de Kamer voor om 46.000 euro op de jaarlijkse dotatie van Laurent in te houden. De prins was zonder toestemming naar een feest van het Chinese leger geweest en kreeg daarvoor een sanctie. Maar het was niet meteen duidelijk hoe en in welke commissie de parlementsleden over het voorstel zouden stemmen. Laurent Arnauts, de advocaat van de prins, had immers gevraagd om zijn cliënt te mogen verdedigen én wilde dat niet achter gesloten deuren doen.

Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) won juridisch advies in. De Conferentie van Kamervoorzitters beslist nu dat de zitting openbaar zal zijn. De fracties kiezen zelf wie ze naar de zitting sturen. Een timing is er nog niet, maar het zou nu vrij snel moeten gaan.