Een man met gevoel voor humor die af en toe van het padje afwijkt : Prins Laurent wordt 55 jaar Redactie

19 oktober 2018

08u03 0

Prins Laurent wordt vandaag 55 jaar. De prins kwam in al die jaren regelmatig in opspraak, liet zich van zijn humoristische kant zien en was niet bang om zijn gedacht te zeggen. Dat alles zorgt ervoor dat de prins als heel menselijk wordt aanzien.