Deze Kamerleden zullen zetelen in de commissie die prins Laurent gaat uithoren

08 maart 2018

15u39 0 Prins Laurent De verschillende fracties hebben hun lijstje klaar met Kamerleden die zullen zetelen in de ad hoc commissie die zich moet buigen over de eventuele intrekking van 15 procent van de dotatie van prins Laurent.

Van N-VA was bekend dat Peter De Roover, Kristien Van Vaerenbergh en Peter Buysrogge in die commissie zouden zetelen. Bij CD&V liet fractieleider Servais Verherstraeten zoals bekend "uit voorzorg" de kelk aan zich voorbijgaan, maar zullen Sonja Becq en Raf Terwingen de honneurs waarnemen.

Patrick Dewael neemt het zitje van Open Vld in, terwijl sp.a Annick Lambrecht afvaardigt en Gilles Vanden Burre voor Ecolo-Groen zal zetelen. David Clarinval en Philippe Goffin zullen de MR vertegenwoordigen. De PS koos voor Ahmed Laaouej en André Frédéric. Wie voor cdH gaat, is nog onduidelijk. Kamervoorzitter Siegfried Bracke zal de commissie voorzitten.

Het is de bedoeling dat de donderdagavond nog de installatievergadering plaatsvindt van de commissie, na afloop van de plenaire Kamer. Het plan is de hele procedure en besluitvorming rond de dotatie voor de paasvakantie achter de rug te hebben. De hoorzitting met de prins of zijn advocaat zal dus wellicht niet lang meer op zich laten wachten.