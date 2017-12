Advocaat van prins Laurent geeft tekst en uitleg bij diens dotatie: "Dit gaat van zijn nettoloon af" FT

22u08

Bron: RTL Info 12 Claudia Van den Houte Prins Laurent bezoekt de Ark in Pollare (Ninove), een zorgboerderij. Voor de activiteiten die hij bewoont krijgt hij een werkingsbudget of ongeveer 204.000 euro. Prins Laurent De advocaat van prins Laurent heeft de regering een brief gestuurd over de inperking van diens dotatie na een omstreden bezoek aan de Chinese ambassade. "Schending van de mensenrechten", stond er te lezen. Vandaag gaf meester Laurent Arnauts meer uitleg over wat zijn cliënt precies verdient.

In de brief, die negen bladzijden telt, vraagt de prins onder meer "een aantal onduidelijkheden weg te werken" rond zijn dotatie van 307.000 euro. Zijn advocaat, Laurent Arnauts, was vandaag te gast bij Christophe Deborsu van het RTL-programma 'C'est pas tous les jours dimanche' waar hij meer uitleg gaf over de centen die de prins jaarlijks opstrijkt.

"De dotatie van de prins bedraagt inderdaad 307.000 euro. Dat is het globale bedrag, want meer dan twee derde (of iets meer dan 200.000 euro) zijn werkingskosten. Dat geld wordt bijvoorbeeld gebruikt om zijn publieke optredens te financieren. Ook parlementariërs of diplomaten krijgen zulke vergoedingen", vertelde Arnauts. "Wat Laurent krijgt, is het equivalent van dat van een lid van de Raad van State of een basisinkomen van zo'n 85.000 euro bruto. Een bedrag dat netto natuurlijk lager ligt."

Nieuwe carrière

Christophe Deborsu vroeg zich vervolgens af of 10 tot 15 procent inleveren dan wel zo'n straf is voor een prins die nog altijd meer verdient dan de gemiddelde Belg? "Als we ervan uitgaan dat Laurent een sanctie krijgt, zal hij 30.000 à 40.000 euro moeten inleveren van zijn dotatie. Iets wat hij in de praktijk uit eigen zak moet betalen en dus ziet hij zijn nettoloon krimpen. Want snijden in de werkingskosten gaat niet zomaar van de ene dag op de andere. Dat zijn centen die de prins nodig heeft voor activiteiten. Elk jaar moet hij aangeven welke beroepskosten hij heeft gemaakt en welke activiteiten hij heeft bijgewoond. Hij zou dus problemen kunnen krijgen met die activiteiten te rechtvaardigen."

In de brief stond al te lezen dat "aangezien de prins geen pensioen krijgt, hij - als de leeftijd of gezondheid dat vereist - zijn activiteiten moet kunnen afbouwen zonder verlies van dotatie". Volgens Arnauts is het ook geen mogelijkheid om de prins, die 54 is, opeens een andere job te laten uitoefenen.

Met zijn bezoek aan de Chinese ambassade afgelopen zomer heeft prins Laurent kwaad bloed gezet omdat hij tegen de regels in de regering niet vooraf op de hoogte heeft gebracht. En dat is niet de eerste keer. Premier Charles Michel startte daarom een procedure op om een deel van zijn dotatie af te nemen. Koning Filip, zijn broer, gaf groen licht.