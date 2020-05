Prins Laurent zit in risicogroep voor corona: “Bange weken doorgemaakt toen gezinslid positief testte”

Royalty

Prins Laurent (56) heeft een zware periode achter de rug. Een van zijn gezinsleden testte positief op het coronavirus - wie precies houdt hij liever geheim - en sindsdien kende het gezin enkele bange weken. “Sinds mijn longontsteking in 2014 heb ik astma”, vertelt de prins ons aan de telefoon. “Het coronavirus houdt een groot risico in voor mij. Ondanks al onze voorzorgen is het virus hier toch binnengeraakt.”