Prins Laurent zet jarige Helmut Lotti in de bloemetjes

23 oktober 2019

00u00 1 Royalty Helmut Lotti vierde gisteravond zijn vijftigste verjaardag in stijl, in de Marmeren Zaal van de Zoo in Antwerpen. Verschillende collega's, onder wie Willy Sommers, Coco Jr, Lisa del Bo en John Terra, kwamen hem mee in de bloemetjes zetten. Vriendin Marieke was er ook bij.

Het koppel poseerde voor het eerst samen voor de fotografen. "We doen nooit samen de rode lopers, maar op dit feestje moést ik toch zijn", zei ze. Ook prins Laurent kwam de zanger feliciteren in zijn bekende ongedwongen stijl. "Helmut Lotti heeft veel voor onze cultuur gedaan", aldus de prins. Maar op de vraag welk Lotti-nummer zijn favoriet is, bleef hij het antwoord schuldig. "Dat houd ik voor mezelf."

Lotti staat ook dertig jaar in het vak, en voor die gelegenheid verwent hij zijn fans met een luxueuze veertigdelige cd- en dvd-box met zijn verzameld oeuvre. Patrick Lefevere overhandigde Helmut het eerste exemplaar, maar die gaf de box op zijn beurt door aan zijn ontroerde mama Rita. "Zij heeft mij destijds in de Soundmixshow ingeschreven, zonder haar was er hier vanavond geen feest. Dankzij haar sta ik hier als een heel gelukkige mens, vol zelfvertrouwen. Dank u, mama."