Prins Laurent verdedigt beleid van koning Leopold II: “Hij heeft ook heel veel voor ons land gedaan”

12 juni 2020

06u54

Bron: Sudpresse 1 Royalty Terwijl de voorbije dagen meerdere standbeelden van koning Leopold II beklad werden, verdedigt prins Laurent (56) het beleid van z'n oudoom. “Hij heeft veel goede dingen gedaan voor ons land. Zo heeft hij parken laten aanleggen in Brussel en nog vele andere dingen”, beklemtoont hij in de kranten van Sudpresse.

Het protest tegen de gewelddadige dood door politiegeweld van de zwarte Amerikaan George Floyd doet in ons land opnieuw de discussie oplaaien over de standbeelden van Leopold II, de Belgische koning die Kongo Vrijstaat kolonialiseerde in de negentiende eeuw. De zwarte bevolking werd er massaal uitgebuit, met tot vijf miljoen doden tot gevolg. De voorbije weken werden meerdere standbeelden van onze vroegere vorst beklad.

Prins Laurent betreurt die feiten. “U moet maar eens zien wat Leopold II allemaal gedaan heeft voor België”, verklaart hij z’n visie in de kranten van Sudpresse. “Hij heeft parken laten aanleggen in Brussel en vele andere dingen. Leopold II is zelf nooit in Congo geweest. Wel de mensen die voor de koning werkten. En zij hebben echt misbruik gepleegd. Maar ik zie niet in hoe de vorst de mensen daar zou laten lijden hebben. Het is belangrijk dat dat ook eens gezegd wordt.”

Laurent geeft wel toe dat onze westerse samenleving grote fouten gemaakt heeft in Afrika. “Als ik een Afrikaans staatshoofd ontmoet, verontschuldig ik me altijd voor het gedrag van de Europeanen ten tijde van de kolonies”, vervolgt de prins. “Ik doe dat altijd.”

