Prins Laurent sneert naar regering op Bring Your Dog To School-day Redactie

04 april 2019

13u53

Bron: VTM Nieuws, TVL 0

Prins Laurent bezocht vandaag de PXL-Hogeschool in Hasselt. Daar was het ‘Bring Your Dog To School’-dag. Een idee van vier studenten. Zo’n 25 docenten en studenten brachten hun hond mee. Prins Laurent kwam helaas zonder hond. Zijn viervoeter is overleden, vertelde hij. Op de vraag of hij ooit nog een hond wilde, haalde hij uit naar de regering: “Als ze mijn problemen oplossen, wat ze moeten doen, dan neem ik misschien terug een hond,” klonk het. De prins wacht al jaren op 50 miljoen euro uit Libië. Dat geld moest Libië aan zijn vzw voor een bebossingsproject, maar werd niet betaald. Prins Laurent schreef onlangs een brief naar premier Michel, maar krijgt voorlopig geen steun van de regering.

Bekijk ook: